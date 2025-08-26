El Servigroup Peñíscola vence al Covisa Manresa en el Trofeo Les Codines (4-7)

El Servigroup Peñíscola se impuso con claridad sobre el Covisa Manresa (4-7) en la 46ª edición del Trofeo Les Codines. Los de Santi Valladares encauzaron el partido desde los primeros minutos para sumar un nuevo triunfo en su pretemporada, pese a que el equipo catalán ajustó el marcador en el ecuador del segundo periodo.

Por la vía rápida y demostrando efectividad empezó el Peñíscola. Pablo Muñoz marcó a los dos minutos. Dos después Lucas Rocha consiguió el 0-2 definiendo ante el portero. Entrado el minuto 5, Araya puso el 0-3 en un rechace en el área.

En el minuto 8, los colegiados señalaron penalti del Manresa por mano de uno de sus jugadores cortando un pase. El penalti fue un triple balón a la madera. Elías chutó al palo izquierdo de la portería, en el rechace golpeó en el derecho y acto seguido un compañero chutó al larguero. Pocos segundos después, Lucas Flores marcó el 0-4 a pase de Matheus.

Antes del descanso los postes volvieron a ser los protagonistas. Un lanzamiento de Gio González, portero del Peñíscola, en una incorporación al ataque fue a la madera. Pablo Muñoz también hizo lo mismo y el local Muji tuvo la misma fortuna en lo que hubiese sido el primer gol del Manresa.

La segunda parte

El gol local llegó en el primer minuto de la segunda parte, anotado por Llucià. Elías, que mandó otro balón al larguero previamente, marcó el 1-5 con un tremendo disparo a la escuadra desde fuera del área en acción de saque de banda. En el minuto 31 el Manresa consiguió dos tantos de forma seguida para situarse 3-5. Primero Checa finalizó una contra rematando solo. Seguidamente Asis marcó desde el punto de doble penalti.

El meta local Blasco paró un diez metros a Juanico. En el minuto 36 Matheus Ferreira volvió a ampliar la diferencia a favor del Peñíscola. Lucas Roca marcó el 3-7 a falta de dos minutos a puerta vacía desde su propio campo. En el último Abdel marcó el definitivo 4-7 en una pérdida de balón.