L’Alcora vibra con una nueva edición de la Volta a Peu

Dentro del amplio programa de las Fiestas del Cristo, l’Alcora celebró la XXXVI Volta a Peu, una cita deportiva ya consolidada que reunió a más de 400 participantes de todas las edades, tanto de la capital de l’Alcalatén como de localidades de alrededor y provincia en general.

La prueba, organizada por el Club Gigante de Piedra de l’Alcora gracias al patrocinio del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén y del Grupo Pamesa, dio comienzo a las 19.30 horas en la plaza España, salida y llegada de la mayoría de las categorías. Primero fue el turno para las carreras infantiles no competitivas, pensadas para que los más pequeños se inicien en el deporte. Y después se disputaron las categorías de 8 a 13 años.

Los ganadores

A las 21.00 horas llegó el turno de la gran cita para jóvenes y adultos, con un recorrido de 4.200 metros por el casco urbano. Manel Madrigal del Facsa Playas de Castellón, fue el primero de la general, y en categoría femenina venció la alcorina Nuria Conejos, del Metaesport de Valencia.

A la cita no faltó el alcalde Samuel Falomir. Además, la concejala de Deportes, Amparo Segura, recordó que en los últimos días se había invitado a vecinos y visitantes a unirse a esta fiesta del deporte y a disfrutar de una tarde inolvidable: «Era la oportunidad de formar parte de esta tradición y de vivir las Fiestas del Cristo 2025 con toda la energía y entusiasmo que caracteriza a nuestra localidad. El deporte tiene también un papel importante dentro de las Fiestas». Segura quiso agradecer de manera especial la implicación de los clubs deportivos en la organización de actividades que forman parte del programa festivo.