El Celta se atasca en Balaídos y cede un empate ante el Betis

El Celta sigue sin ganar en Liga y sumó su segundo empate consecutivo, ante el Betis (1-1), en un partido en el que se adelantó el equipo verdiblanco con un tanto de Marc Bartra al filo del descanso, pero tuvo que sufrir muchísimo en la segunda parte, cuando su rival igualó con un tiro de Hugo Álvarez y rozó la remontada con un cabezazo de Ferran Jutglà que sacó Álvaro Valles, que había fallado en el tanto celeste.

Incapaz de generar juego, el Celta no pudo imponerse a un Betis más ordenado en el primer tiempo. El equipo de Pellegrini dominó y disfrutó de las mejores ocasiones. Suya fue la primera con un potente disparo desde la frontal del Cucho Hernández que se marchó fuera por centímetros.

No se sintió cómodo el Celta, que arrancó con siete novedades en su once respecto al de Mallorca. Pese a ello, respondió rápido con un cabezazo de Javi Rodríguez y un tiro cruzado de Pablo Durán después de una buena jugada colectiva de su equipo, que salió bien de la presión alta del rival.

El Celta era incapaz de estirarse. Y una pérdida de Ilaix Moriba en la construcción del juego dio origen a la mejor ocasión del partido hasta ese momento. El serbio Ristic evitó bajo palos el 0-1 de Rodrigo Riquelme, después de que el exrojiblanco recogiese un mal despeje del portero Ionut Radu, rápido en la salida para evitar el remate de Lo Celso.

Respiró el equipo gallego, pero no demasiado. Al filo del descanso, Marc Bartra sacó a relucir el grave problema del Celta en la defensa de las acciones de estrategia. El capitán verdiblanco cabeceó completamente solo un córner ejecutado por el argentino Lo Celso.

El delantero del Celta Borja Iglesias (i) durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Real Betis disputan en el estadio de Balaídos. / Salvador Sas / EFE

Giráldez movió ficha en la caseta. Sentó a un intrascendente Williot Swedberg para meter a Javi Rueda, que solo necesitó un minuto para mostrar su potencia. Un centrochut suyo, despejado con dificultad por el debutante Álvaro Valles, levantó a los aficionados de sus asientos.

El Celta parecía tener más dinamita, y el efecto fue inmediato. En el minuto 47, Hugo Álvarez igualó el partido con un tiro en el que se encontró con la colaboración del portero bético, al que se le coló el balón entre las piernas.

Con el empate y toda la artillería en el campo -Jutglà, Aspas y Bryan Zaragoza tuvieron más de 20 minutos-, el Celta se adueñó del partido. Pellegrini también refrescó su once para evitar una remontada celeste como la del curso pasado en Balaídos. Entraron Valentín Gómez, Bakambu y Chimy Ávila. Antes ya lo había hecho Pablo García por la lesión de Aitor Ruibal.

De poco sirvió. El partido tenía color celeste. Y en el minuto 83, Álvaro Valles evitó el 2-1 con una espectacular parada al cabezazo de Ferran Jutglà, que culminó una gran jugada colectiva de los de Giráldez en una acción en la que semejó estar en fuera de juego. A partir de ahí, el Betis aguantó con solvencia el punto.