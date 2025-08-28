Sergio García Dols, confirmado para el Mundial de Superbikes

Cambio de competición y de moto para Sergio García Dols. El piloto de Burriana dejará momentáneamente la Kálex con la que compitió el pasado fin de semana en Moto2 y pasará a hacerlo con una CBR1000RR-R del equipo Honda HRC el del 5-7 de septiembre en el Mundial de Superbikes. Será concretamente en la novena cita mundialista de la temporada, en la que sustituirá al lesionado Iker Lecuona en el equipo Honda tras superar con nota los tests realizados a comienzos de esta semana en el circuito de Motorland Aragón.

El burrianense completó dos jornadas de trabajo con el Honda HRC. La primera le sirvió para familiarizarse con su moto y, en la segunda, dio un total de 107 vueltas en el test, acabando con un mejor tiempo de 1:50.897. A la conclusión, desde HRC explicaron que el piloto provincial se había centrado en el segundo día de ensayos en «entender la CBR1000RR-R, trabajando con su equipo, principalmente el equilibrio y la electrónica de la moto».

Sergio García Dols, que no había probado antes en esta modalidad, ha sido confirmado por Honda HRC como piloto sustituto de cara a la prueba del Circuito de Nevers Magny-Cours en Francia y no se descarta que pueda estar también en la siguiente cita en Aragón (del 26 al 28 de septiembre) aunque de eso dependerá la evolución que presente Iker Lecuona, quien sufrió dos fracturas en el antebrazo izquierdo durante la disputa de la última ronda disputada en Hungría a finales de julio y fue intervenido quirúrgicamente, encontrándose todavía en pleno proceso de recuperación.

Sergio García en los tests de Aragón. / Mediterráneo

Diferencias con Moto2

Dado su hábitat natural es la segunda cilindrada del Mundial de motociclismo, Sergio García deberá adaptarse a su nueva moto y al nivel tecnológico que se emplea en Superbikes. Moto2 es una categoría de monoplazas con motores específicos de 765cc, mientras que en el Mundial de Superbikes son motos de producción (basadas en modelos comerciales) con cilindradas que varían entre 900cc y 1.200cc. Esto se traduce en que las motos de Superbikes son más potentes y más lentas que las de Moto2 debido a sus limitaciones reglamentarias, de ahí que la forma de conducción varíe también.

Con todo, a Sergio García se le ha abierto una nueva posibilidad para ir haciendo carrera en esta recta final de año, sobre todo después de anunciar su precipitada salida del MSi Racing Team a mitad de temporada. Por fortuna, no le faltan oportunidades al burrianense, quien además ha asegurado su presencia en el Mundial de Moto2 del 2026 gracias al Gressini Team italiano.