Xavier Márquez es el más rápido en las calles de l’Alcora

Las calles de l’Alcora acogieron este jueves por la tarde el Gran Premio Centenario Caja Rural de Alcora de ciclismo. Una cita que sirvió para rendir homenaje a Pepe Escrig, toda una institución en el mundo del ciclismo provincial, y a Rogelio Ródenas, uno de los ciclistas que formó parte del histórico equipo Azulejos Cabrera, y que tantos triunfos logró.

La prueba, que tuvo establecida su salida y meta en la calle San Francisco, junto a la oficina principal y la Cooperativa de la Caja Rural San José, constó de dos mangas para las categorías junior, élite, sub-23, máster 30, máster 40, máster 50, máster 60 y féminas. Y en la segunda se incluyeron todas las categorías de ciclismo paralímpico CBH y T.

Homenajes en l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Los vencedores

El ganador en la clasificación general fue Xavier Márquez, que fue primero también en master 40. El segundo en meta fue el alcorino Edgar Ahicart, que además fue el primer sub-23 y local. El tercero llegó Mohammed Kadhem, que fue el ganador en categoría junior.

El podio. / Javier Nomdedeu

En elite ganó Óscar Zarzoso, en master 30 Joan Sanchis, en master 50 Fernando Gimeno y en master 60 José Julián Balaguer. El circuito contó con mucha presencia de público, en un recorrido urbano de 2,1 km en el que los ciclistas realizaron 25 vueltas en un total de 52, 5 km.

Podría ser la última carrera organizada por el Club Ciclista Alcora, por la ausencia de relevo generacional. Laspersonas que van por delante como en la actualidad el histórico técnico Pepe Escrig se han hecho mayores y no hay relevo. Una lástima ya que se trata de una institución deportiva histórica que fundaron hace cerca de 70 años José Vicent "el del Hispano", Salvador Plaza, Lorenzo Sanz y Pepe Escrig, el cual llegó a organizar hasta 28 carreras ciclistas en un año, estando considerado en su tiempo uno de los clubs ciclistas mas relevantes de la Comunidad Valenciana.