El gran reto de Carlos Soria en el Manaslu: quiere ser la persona de más edad en coronar un ochomil

El alpinista español Carlos Soria ya viaja hacia su próximo reto, coronar el Manaslu y convertirse así en la persona de más edad en ascender un ochomil.

A sus 86 años, Soria ha sido despedido en Barajas por el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, en su viaje al Himalaya.

El Manaslu, con 8.163 metros, es el próximo gran reto del abulense, que se convertiría en la persona de más edad en la historia en lograr un ochomil.

La expedición, formada por cuatro alpinistas y dos sherpas, prevé una estancia de unos 90 días en Nepal. Tras una fase de aclimatación en el valle del Everest, el equipo se trasladará en helicóptero al campo base del Manaslu. El intento de cumbre está previsto para la segunda semana de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Soria, a por su próximo gran reto / (Fotografía de Ángel Pablo Corral)

Una vida dedicada a las cumbres

Carlos Soria, nacido en Ávila en 1939 y afincado en Moralzarzal (Madrid), ha hecho historia en el himalayismo al coronar 13 de las 14 montañas más altas del planeta, siendo la persona más veterana en ascender a cumbres como el K2, el Broad Peak, el Makalu o el Annapurna.

Su trayectoria es un ejemplo de disciplina, humildad, solidaridad y capacidad de superación, valores que la Comunidad de Madrid reconoció en 2019 al otorgarle el Premio Siete Estrellas al Fomento de Valores.

Pese a haber sufrido en 2023 un grave accidente a 7.700 metros en el Dhaulagiri y haber sido operado del corazón este mismo año, Soria vuelve a demostrar que la pasión por la montaña y el deporte es más fuerte que cualquier obstáculo.

"Me voy al Manaslu con la misma ilusión que cuando empecé en la Sierra de Guadarrama siendo un chaval. Me siento acompañado por toda la gente que me apoya y, especialmente, por mi tierra, Madrid", dijo Soria antes de volar.

"Carlos Soria es un ejemplo vivo de que los sueños no tienen edad ni límites. Con 86 años vuelve al Himalaya para seguir haciendo historia. Representa todo lo que es el deporte: disciplina, esfuerzo, humildad y espíritu de superación. Es, sin duda, uno de los mejores embajadores de Madrid y de España", aseguró Tomé.