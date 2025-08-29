Tenis
US Open: Luciano Darderi - Carlos Alcaraz, en directo
El tenista español ya machacó en la segunda ronda al italiano Mattia Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta este viernes al italoargentino Luciano Darderi, número 34, en la en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, que comenzó este miércoles en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Flushing Meadows (Nueva York).
La segunda roda comenzó con el pleno triunfo de los principales favoritos, entre ellos el murciano, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.
En concreto, Carlos Alcaraz machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló que cerrará una de sus tiendas
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores
- Así pueden los herederos esquivar el Impuesto de Sucesiones con una sola cláusula