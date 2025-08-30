NO IRÁ TAMPOCO CON ESPAÑA
Gavi sufre "molestias" en la rodilla derecha, la que se operó en 2023, y causa baja para Vallecas
Justo en la semana en que se cumplían cuatro años de su debut en el Barça de la mano de Koeman, Gavi sufría unas "molestias" en la rodilla derecha, que le impiden viajar este domingo a Vallecas para enfrentarse al Rayo. El club no ha especificado el alcance de esas molestias ni tampoco cuánto tiempo deberá estar sin jugar el centrocampista andaluz.
Es, además, la misma rodilla en la que sufrió una gravísima lesión -rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo- en noviembre de 2023. Por eso, los médicos azulgranas, de común acuerdo con Flick, el técnico, no han querido correr ningún riesgo con el centrocampista.
Gavi, por lo tanto, se queda en Barcelona. Y también se quedará sin ir con la selección española tras ser convocado por Luis de la Fuente para el doble duelo ante Bulería (jueves 4 de septiembre en Sofía) y Turquía (domingo 7 en Konya).
El Barça no ha concretado el alcance de ese problema fisico que sufrió en el entrenamiento de este viernes. Y 24 horas después, a través de un escueto comunicado médico, se ha limitado a reconocer que padece "unas molestias en la rodilla derecha y su evolución marcará la disponibilidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores