Sainz, resignado: "Con más temperatura, estamos limitados"

A Carlos Sainz la clasificación del GP de Países Bajos le ha dejado un sabor de boca agridulce, a pesar de cumplir su propósito de alcanzar la Q3. Por la mañana, en los últimos libres, tenía el octavo mejor tiempo y a la hora de la verdad, ha firmado el noveno en parrilla. El madrileño ha revelado el motivo que le ha impedido luchar por más con Williams.

“Bueno, sí, estoy contento, aunque después de los Libres 3 estaba motivado y con ganas de hacer un top 7 o 6. Desgraciadamente, ha salido el sol y de repente en Q1 estábamos luchando por pasar ronda. Hemos pasado de Q2 de milagro. Al final noveno, no había mucho más. Con las condiciones de Libres 3 podríamos haber luchado por un poquito más”, ha explicado Carlos.

“Me da la sensación de que he dañado algo en el fondo plano. Es difícil para Williams, tenemos una limitación con las temperaturas de neumático que nos cuesta mucho. Hay una ventana muy pequeña. He ido aprendiendo lo que había que hacer durante la clasificación, pero es duro”, ha reconocido sobre la limitación del FW47 con las temperaturas.

Con vistas al domigo, Sainz confía en mejorar las sensaciones: “Va a ser una carrera interesante. Todo el mundo va a intentar ir a una parada, con mucha cautela para todos. Igual alguien se anima a ir a dos y se puede adelantar. Espero que sea una carrera más divertida que Hungría”, ha finalizado el español, que le ha ganado el pulso a su compañero Alex Albon, decimoquinto en parrilla tras caer en Q2.