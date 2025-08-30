Sergio García, con escasas opciones de Ryder Cup

No hay competición que ame más Sergio García que la Ryder Cup. El emblemático torneo, que enfrenta a los mejores golfistas estadounidenses con los europeos, ha cimentado buena parte de la leyenda del golfista castellonense, que ahora ve cómo sus opciones de ser elegido para la próxima edición, que se celebrará a finales del mes de septiembre, son escasas.

Está previsto que el capitán del equipo europeo, Luke Donald, anuncie el lunes las seis elecciones que completen el plantel. Seis golfistas ya están clasificados por el ranking: el norilandés Rory McIlroy, el escocés Robert MacIntyre, los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton y el danés Rasmus Hojgaard.

La organización de la Ryder Cup de 2031 se conjura para que sea "la mejor de la historia" / Agencias

Cinco de las elecciones de Donald se dan por hechas en los mentideros del golf: el español Jon Rahm, el irlandés Shane Lowry, el austriaco Sepp Straka, el sueco Ludvig Aberg y el noruego Viktor Hovland. La plaza restante tiene favoritos: el danés Nicolai Hojgaard y los ingleses Matt Fitzpatrick y Marco Penge.

Sergio García, que regularizó su situación para poder ser elegible (tras su marcha al LIV Golf saudí) y ha mantenido conversaciones con Donald, empezó la temporada a un gran nivel, pero se complicó el curso a partir del Masters de Augusta. Sus opciones ahora son remotas, aunque Donald podría valorar su experiencia, dado que la Ryder se disputará en tierras estadounidenses bajo un ambiente hostil.

Jon Rahm y Sergio García, en una imagen en el circuito LIV Golf. / LIV Golf

Cabe recordar que García es el jugador que más puntos ha logrado en la historia de la Ryder. En la edición del 2018, en Francia, superó el récord del inglés Nick Faldo. Toda esa trayectoria podría pesar a última hora y abrir una rendija por la que se podría colar García, ganador del Masters en 2017.

Estados Unidos, preparado

Por su parte, el capitán Keegan Bradley ya confirmó el equipo de Estados Unidos. A los clasificados por ranking (Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau) sumó por invitación a Justin Thomas, Cojlin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay y Sam Burns. La Ryder Cup se celebrará en Bethpage (Nueva York) del 26 al 28 de septiembre. Europa defenderá el título de 2023.