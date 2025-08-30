El Servigroup Peñíscola, sin final en el Torneo Ciudad de Getafe (6-2)

El Servigroup Peñíscola perdió en la matinal de este sábado 30 de agosto en la semifinal del III Torneo Ciudad de Getafe de fútbol sala. ElPozo Murcia le superó 6-2 en un partido igualado en su primera mitad al que se llegó al descanso con ventaja mínima para los charcuteros. Este domingo, a las 10.15 horas, el Peñíscola jugará por el tercer puesto en lo que será su último partido de la pretemporada.

Los primeros veinte minutos transcurrieron con un juego y un marcador igualados. Juanqui pudo inaugurar el casillero de goles del Peñíscola en el minuto 6 pero no llegó a un remate en boca de gol. ElPozo iba a responder más tarde con dos disparos de Gener y Ligeiro que despejó Gio. En el último minuto de la primera parte Rafa Santos marcó el 1-0 para los de Murcia desequilibrando así el resultado al descanso.

Ligeiro hizo el segundo transcurridos tres minutos del segundo acto. El Peñíscola se acercó con el 2-1 marcado por Diego Sancho terminando una jugada colectiva. Sin embargo, la brecha fue ampliándose en los siguientes minutos. Ligeiro y Álex García marcaban en los minutos 29 y 32 de juego para situar el 4-1. Lucas Flores redujo la diferencia a dos goles con definiendo a gol ante el portero Henrique.

En el tramo final el Peñíscola no pudo ajustar más la diferencia y fue ElPozo quien marcó para terminar goleando. Ligeiro volvió a encontrar el gol marcando el 5-2 en el rechace de un lanzamiento de doble penalti. Gadeia falló un diez metros, pero Adri Rivera marcó el sexto (6-2) en una contra para cerrar el partido.