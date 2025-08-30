El Servigroup Peñíscola, sin final en el Torneo Ciudad de Getafe (6-2)
El equipo del Baix Maestrat cae ante ElPozo y jugará este domingo a las 10.15 horas por el tercer puesto
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola perdió en la matinal de este sábado 30 de agosto en la semifinal del III Torneo Ciudad de Getafe de fútbol sala. ElPozo Murcia le superó 6-2 en un partido igualado en su primera mitad al que se llegó al descanso con ventaja mínima para los charcuteros. Este domingo, a las 10.15 horas, el Peñíscola jugará por el tercer puesto en lo que será su último partido de la pretemporada.
Los primeros veinte minutos transcurrieron con un juego y un marcador igualados. Juanqui pudo inaugurar el casillero de goles del Peñíscola en el minuto 6 pero no llegó a un remate en boca de gol. ElPozo iba a responder más tarde con dos disparos de Gener y Ligeiro que despejó Gio. En el último minuto de la primera parte Rafa Santos marcó el 1-0 para los de Murcia desequilibrando así el resultado al descanso.
Ligeiro hizo el segundo transcurridos tres minutos del segundo acto. El Peñíscola se acercó con el 2-1 marcado por Diego Sancho terminando una jugada colectiva. Sin embargo, la brecha fue ampliándose en los siguientes minutos. Ligeiro y Álex García marcaban en los minutos 29 y 32 de juego para situar el 4-1. Lucas Flores redujo la diferencia a dos goles con definiendo a gol ante el portero Henrique.
En el tramo final el Peñíscola no pudo ajustar más la diferencia y fue ElPozo quien marcó para terminar goleando. Ligeiro volvió a encontrar el gol marcando el 5-2 en el rechace de un lanzamiento de doble penalti. Gadeia falló un diez metros, pero Adri Rivera marcó el sexto (6-2) en una contra para cerrar el partido.
