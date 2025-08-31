El Servigroup Peñíscola cierra la pretemporada con una victoria sobre Movistar Inter (4-2)

Buen fin de pretemporada para el Servigroup Peñíscola venciendo al Movistar Inter (4-2) en el partido por el tercer puesto del III Torneo Ciudad de Getafe que ha disputado este fin de semana. El equipo peñiscolano fue capaz de remontar al equipo madrileño con una buena segunda parte.

Empezó el partido con ocasiones claras para el Peñíscola de Agustín Plaza y Diego Sancho que paró Jesús Herrero. El meta también paró un tiro de falta de Matheus Ferreira. Pese a esas ocasiones primero se avanzó Movistar Inter en un error en la salida del cuadro del Baix Maestrat, con recuperación de Javi Mínguez que tocó a la derecha para que Pirata marcase el 0-1 dentro del área. Seguidamente el propio Pirata remató al poste.

El partido continuó con igualdad sobre la pista. Matheus lo volvió a intentar y estuvo muy cerca del empate en un remate al segundo palo. Álex Cervera sacó antes del descanso un par de oportunidades de Pani (ahora jugador de Movistar) que privaron a los torrejoneros de ampliar la diferencia.

Mejoría en la segunda parte

Salió con las ideas más claras el Peñíscola en la segunda parte. A los 44 segundos Cristian empató desde dentro del área en una acción a balón parado. El 1-1 apenas duró unos segundos, Harrison puso el 1-2 tras una jugada de Javi Mínguez.

En el minuto 25, Álex Cervera mandó el balón en largo desde su portería y Diego Sancho lo rozó lo suficiente para que la pelota se introdujese en la portería interista. El Peñíscola fue a más en, en el 31’, después de un rechace de balón al palo de Juanqui, Cristian volvió a marcar para dar la vuelta al partido.

Gio, que defendió en los últimos minutos la portería del Peñíscola, hizo un par de intervenciones sobre Raya. Ya con Inter atacando de cinco, Agustín Plaza marcó el 4-2 en el penúltimo minuto a puerta vacía después de un rápido saque de banda que no dio tiempo al rival al cambio de portero. Lucas Rocha remató al larguero en el último minuto.

Con este partido concluye la pretemporada del Peñíscola. El próximo domingo empezará la liga enfrentándose a Osasuna Magna.