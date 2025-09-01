Tenis
Musetti frena en seco a Munar en Nueva York
El tenista mallorquín se despide del US Open en octavos con una clara derrota ante el italiano (6-3, 6-0, 6-1)
Hasta este lunes en el Abierto de Estados Unidos Jaume Munar solo había cedido un set, un recorrido decidido que, por primera vez en un grande, llevaba al mallorquín hasta la ronda de octavos y alimentaba la esperanza. Este lunes, el sueño se deshizo en pedazos frente a Lorenzo Musetti, el 10 del mundo.
Munar ha chocado contra un jugador que en la Louis Armstrong ha exhibido tanta firmeza y brillo como el mármol de su Carrara natal. Pero algo más parecía deshacer al de Cala Figuera: corrían por las gradas rumores de fiebre, de un catarro, algo que daría sentido a ese vaciado de la fuerza y la magia que el español, 44 del mundo, había estado exhibiendo en su primera semana.
Sinner o Bublik
Eso ayudaría a explicar el 6-3, 6-0 y 6-1 que Musetti ha cincelado en solo hora y 37 minutos, sin que nunca haya habido una opción para Munar. Y el marcador entre ambos, donde era el español de 28 años el que llevaba ventaja de dos victorias frente a una del italiano, cinco años menor, se iguala.
Es Musetti el que se ha ganado la plaza en unos cuartos que pueden llevarle a un reto con su compatriota Jannik Sinner, salvo que en el duelo por la noche en Arthur Ashe diera una sorpresa inesperada el kazajo Alexander Bublik.
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló
- La coronación de la reina abre un fin de semana festivo intenso en l’Alcora
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro