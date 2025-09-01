Sergio García se queda fuera del equipo europeo para la Ryder Cup 2025

Sergio García no jugará la Ryder Cup 2025. Finalmente, el golfista borriolense no ha sido incluido en la lista definitica que ha dado este lunes Luke Donald, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup. Una convocatoria en la que sí está elegido el también español Jon Rahm, exnúmero uno del mundo, que disputará su cuarta copa con Europa, en el torneo mundial que le enfrentará contra el conjunto de Estados Unidos en Nueva York a finales de este mes de septiembre. El Genio de la Coma ya se perdió hace dos años la edición del 2023, disputada en Roma.

El capitán del equipo europeo, el británico Luke Donald, dio a conocer este lunes los seis jugadores de libre elección que completan el plantel de doce que tomará parte en la competición que se celebrará en el campo de Bethpage Black del 26 al 28 de septiembre.

La designación de Rahm, quien se estrenó en el torneo bienal en 2018, en París, se daba por hecha después de ganar la general del LIV, el circuito financio por Arabia Saudí, por segunda temporada consecutiva.

A pesar de no haber conquistado ningún título desde septiembre del pasado año, el golfista vasco ha quedado en el top diez en doce de los trece torneos del LIV, además de campeón con su equipo, Legion XIII, y en el Campeonato de la PGA (séptimo) y en el Abierto de Estados Unidos (octavo).

Sergio García firma un autógrafo durante el torneo de LIV Golf, en el campo de Valderrama, en España. / Agencia Efe

La lista definitiva

Además de Rahm, Donald ha escogido al irlandés Shane Lowry, al austriaco Sepp Straka, el noruego Viktor Hovland, el sueco Ludvig Aberg y el inglés Matt Fitzpatrick.

Estos se unen a los otros seis golfistas ya clasificados de forma automática por su posición en el ránking: el noirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, el escocés Robert MacIntyre, los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton y el danés Rasmus Hojgaard, el único que no tiene experiencia en la Copa Ryder.

Salvo Rahm, que al jugar en LIV Golf puntúa menos en el ránking oficial, Donald no a dado margen a la sorpresa puesto que sus otras cinco elecciones ocupan los puestos del séptimo al undécimo en la clasificación del equipo europeo, en el que el español se ha situado en vigésima cuarta posición.

Respecto a la edición de hace dos años, donde Donald también ejerció de capitán, la única novedad es la incorporación de Hojgaard en vez de su hermano gemelo Nicolai.

Jon Rahm (i) y Sergio García (d) no compartirán equipo europeo en la Ryder Cup 2025. / Agencias

Sin Sergio García

Sergio García, de 45 años, tenía esperanzas de jugar su undécima Copa Ryder, aunque ya quedó excluido en la disputada en Roma, que ganó el combinado europeo. El borriolense es el jugador que ha obtenido más puntos en la historia de la competición bienal, con 28.5 puntos, después de que debutara en la edición de 1999 con solo 19 años.

Al estar enrolado desde hace tres años en el LIV, no ha tenido opción de obtener una plaza a través de la clasificación.

Sergio García había defendido en los últimos meses que su experiencia podía ser un punto a favor en un campo como Bethpage Black, aunque asumía que su rendimiento iba a ser el factor determinante para contar con la confianza de Donald, que tiene entre sus vicecapitanes al exjugador español José María Olazábal.

Los resultados no le han acompañado a pesar de que comenzó esta campaña de forma positiva con su triunfo en Hong Kong en marzo y un tercer puesto en Miami en abril, en sendos torneos del circuito LIV, donde ha quedado noveno en la general como capitán del equipo Fireballs.

Sin embargo, la irregularidad presidió su segunda parte de la temporada y también su participación en los ‘majors’, en los que no pasó el corte en el Masters de Augusta y tuvo discretas actuaciones en el Campeonato de la PGA y en el Abierto Británico.