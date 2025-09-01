Ciclismo
El UAE confirma la salida de Juan Ayuso
Ambas partes han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta 2028
Manel Ibañez
El equipo UAE Team Emirates XRG ha anunciado este lunes la salida de Juan Ayuso del equipo al final de temporada, tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta 2028. La formación árabe ha explicado que la decisión se ha tomado debido a diferencias en la visión de los planes de desarrollo y con la filosofía deportiva del equipo. De esta manera, se pondrá fin a un vínculo que ha tenido unos últimos años turbulentos y que llevará a Ayuso a iniciar una nueva etapa en un equipo donde pueda tener el protagonismo y el papel que desea.
Fin al culebrón. El primer día de descanso de La Vuelta a España 2025 estaba siendo muy tranquilo hasta que el UAE ha oficializado que Juan Ayuso dejará de pertenecer al equipo a final de temporada. Han sido unos últimos meses de muchos rumores, declaraciones cruzadas por ambas partes, desmentidos pero ha terminado sucediendo lo que todo el mundo esperaba que sucediera. Era lo más lógico.
