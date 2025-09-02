El alcorino Pau Caudet se proclama subcampeón de Europa de júnior de motocrós

Ha nacido una nueva estrella del motocrós y es el alcorino Pau Caudet de la Penya Motorista l’Alcora. Con 14 años recién cumplidos acaba de quedar segundo en la final europea en la Republica Checa su cita más importante de toda la temporada y de su vida después que ganara la semifinal en Francia.

Por si fuera poco, a principio de agosto se quedó a solo un punto del podio en la categoría 85cc del Mundial Junior de Motocross FIM 2025, celebrado en Romagné, Francia. En una edición marcada por la emoción y las duras condiciones climáticas, los títulos quedaron mayormente en casa: Mano Faure (125cc) y Rafael Mennillo (85cc) se coronaron campeones ante su público, mientras el título de 65cc voló a Estados Unidos con Kannon Zabojnik.

El joven piloto se está convirtiendo en una de las revelaciones del presenta campeonato. / Javier Nomdedeu

Un campeón precoz

Pau Caudet fue el mejor español del Mundial y rozó el podio mundialista en el día de su 14 cumpleaños. En ambas mangas partió fuera del Top 10, pero firmó remontadas espectaculares hasta 5º y 4º, quedando cuarto en la general a solo un punto del bronce que quedó en manos del australiano Seth Thomas (3-6). La medalla de oro fue para el francés Rafael Mennillo con un sólido 2-2, seguido por el letón Lucas Leok con un 8-1 en mangas. Este es el primer título de la historia de Francia en la categoría 85cc.

Hay que reseñar que Caudet en Croacia quedó tercero, y en el europeo de España el segundo, destacando que hace tres meses Pau Caudet fue el Campeón de España de 85 cc en el Nacional de Soria, y en el inicio del Campeonato de España ganó en la categoría de MX 85 en el MotorLand Aragón.

Con apenas 14 años, Pau Cadet ha empezado a sumar muy buenos resultados. / Javier Nomdedeu

Satisfacción en L’Alcora

Agustín Giménez, presidente de la Penya Motorista l’Alcora manifiesta que es un gran orgullo para la entidad motera alcorina contar con Pau Caudet, felicitando a él y su familia por el gran esfuerzo que realizan en competir en el nacional, en el europeo, y el Mundial, reivindicando que tras los relevantes éxitos obtenidos por el piloto que es merecedor de todas las ayudas institucionales posibles.

