Tenis Drive Academy: abiertas las inscripciones para las escuelas de pádel y tenis

Tenis Drive Academy ya está ultimando los detalles para arrancar próximamente la nueva temporada 2025/26. Las clases (de pádel y tenis) empezarán a partir del sábado día 13, y a partir de ese día irán arrancando grupos progresivamente el domingo 14 y el resto de los días de la siguiente semana.

Desde mediados de septiembre hasta mediados de junio estarán en marcha las escuelas, en las que cientos de alumnos (de todas las edades y todos los niveles) podrán practicar los deportes de raqueta, iniciarse o perfeccionarse y sobre todo disfrutar de hacer deporte al aire libre de la mano de profesionales con una gran experiencia en escuelas deportivas.

Habrá grupos reducidos formados por edades y niveles para favorecer el aprendizaje de todos los alumnos inscritos, los grupos de las escuelas tanto de tenis como de pádel se forman teniendo en cuenta la edad de los alumnos y su nivel de juego para así sacar el máximo rendimiento a las clases.

Todos los días

Las clases serán todos los días de la semana en grupos reducidos y homogéneos, desde lunes a domingos, con gran variedad de horarios disponibles: entre semana (de lunes a viernes) por las tardes, turnos de una hora desde las 16:30 horas y fines de semana (sábados y domingos) por las mañanas, desde las 9:00 horas.

Las instalaciones acogeran clases los siete días de la semana. / Tenis Drive Academy

Las clases están abiertas a alumnos de todas las edades y todos los niveles, sea cual sea la edad (tanto niños como adultos) y el nivel de juego, en las escuelas de Tenis Drive Academy hay actividad programada para todos ellos:

A partir de 3 años, los más pequeños se inician en la Escuela de pre-pádel y pre-tenis con actividades y juegos adaptados para ellos. Desde 6 hasta 17 años, con la escuela de pádel y tenis de iniciación y perfeccionamiento de iniciación y perfeccionamiento. Y a partir de los 18 años: Escuela para Adultos. Sea cual sea la edad y nivel, todos los adultos tienen un grupo adecuado donde aprender y practicar.

Los entrenamientos

Además de las escuelas de iniciación y perfeccionamiento, Tenis Drive Academy también cuenta con entrenamientos en grupos de precompetición y competición o clases particulares, y también ofrece otros servicios como jornadas para colegios, para empresas o para cualquier grupo organizado.

Las escuelas de Tenis Drive Academy estarán en marcha durante la nueva temporada en dos instalaciones: La Plana Sport Castellón y Club de Golf Costa de Azahar