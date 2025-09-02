BALONCESTO (EUROBASKET)
Italia testea el nivel real de España en su camino a los octavos
Este partido y el del jueves con Grecia decidirán la posición de los de Scariolo en el grupo C y el cruce con el D donde aparecen Francia y la Eslovenia de Doncic al fondo del pasillo
España arranca hoy ante Italia (20:30 horas) la recta final de la fase de grupos en la que se medirá a los dos ‘cocos’ del grupo, los transalpinos y Grecia, dos choques que definirán las posiciones para los cruces de octavos de este Eurobasket que se mudará a Letonia la próxima semana. Para empezar, los de Scariolo se miden a una Italia que ya ha mordido el polvo ante Grecia, en un partido en el que Giannis Antetokounmpo sumó 31 de los 75 puntos helenos saliendo desde el banquillo. Los italianos cuentan con un ‘roster’ plagado de caras conocidas como Gallinari, Melli, Fontecchio, Darius Thompson, Spagnolo, el madridista Procida o un Saliou Niang que se está haciendo respetar en la pintura.
Problemas de lanzamiento exterior
El seleccionador Gianmarco Pozzecco está tratando de repartir responsabilidades para dotar a los suyos de un carácter coral. Mientras lo consigue, la falta de acierto en el lanzamiento (25% en triples ante Grecia y 29% con Georgia) les pasa factura. Italia se está mostrando más fuerte cerca del aro y en transición, mientras que se le atraganta el ataque posicional y la defensa zonaL.
Los 39 puntos de Fontecchio ante Bosnia, que se fue solo cuatro abajo al descanso para caer al final (79-96), señalan al jugador más en forma del conjunto transalpino. Aunque los Hernangómez, Aldama y Sima tendrán que trabajar duro en la pintura ante los hombres grandes de Italia. Cerrar el rebote y meter manos a los tiradores azzurri debe ser objetivo prioritario para una España que ha ido mejorando sus prestaciones con el paso de los partidos. Entre el esperpento de Georgia y el baño y masaje con Chipre, ‘La Familia’ ha sido capaz de volver a ser una selección reconocible que baja el culo en defensa y encuentra el ‘extrapass’ para sus tiradores.
Francia, Eslovenia...
España se cruzará en octavos con el grupo D, donde en este momento es líder una consistente Polonia (pleno de victorias), seguida de una Israel que tumbó a Francia contra pronóstico, terceros son precisamente los galos y cuarta es la Eslovenia de Doncic, que ya ha caído ante Francia y Polonia. Los de Scariolo son en estos momentos segundos, por lo que si acabase ya se cruzarían con Francia. Tienen en su mano ser líderes, en el choque directo con Grecia del jueves, pero para ello deben ganar antes a Italia. Queda mucho por jugarse, pero como advertía Juancho:"A nadie le hará mucha gracia cruzarse con España en octavos".
