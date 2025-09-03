La futbolista de Castelló Gemma Gili se lesiona de gravedad

Gemma Gili es, a día de hoy, la jugadora de fútbol de la provincia de Castellón con más experiencia en Primera División. Su trayectoria habla por sí sola y la castellonense se ganó el respeto de todos los aficionados al fútbol años atrás. Sin embargo, ahora le ha tocado vivir la cara más amarga del deporte ya que sufrió una "fractura de tibia proximal" de la que deberá ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días, tal y como informó este miércoles su club, el Sevilla, en un comunicado.

En este sentido, la futbolista tendrá un largo período de rehabilitación, por lo que habría dicho adiós a la temporada 2025/26 que acaba de arrancar. Lamentablemente, la castellonense, de 31 años, se lesionó en un fuerte impacto sufrido en el partido de la Liga F disputado el pasado domingo en el campo de la SD Eibar, en el que las sevillistas se impusieron por 0-1.

Gemma Gili, que cumple su tercera temporada en el equipo hispalense y que renovó este verano su contrato hasta junio de 2026, es una de las titulares en el Sevilla Femenino después de una dilatada carrera en la que ha sido internacional absoluta y ha pasado por equipos como Valencia, Barcelona, Levante o Real Sociedad, además de que se formó en el San Pedro del Grau de Castelló.