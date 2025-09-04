Benicàssim lanza la Media Maratón y el 10K como gran apuesta deportiva y turística

Benicàssim pondrá en marcha el 12 de abril de 2026 la nueva etapa de la Media Maratón y el 10K, una cita que aspira a convertirse en referente del calendario deportivo valenciano. El evento fue presentado en la localidad con la presencia de la alcaldesa, Susana Marqués, y del concejal de Deportes, Manuel Gual, junto a los impulsores del proyecto, que destacaron la vocación deportiva, turística y social de la prueba.

La fecha elegida, justo después de Semana Santa y Pascua, responde a la estrategia de diversificar la oferta turística y prolongar la llegada de visitantes más allá de los festivos. “Benicàssim es un lugar privilegiado para la práctica deportiva, y esta prueba será también un motor de dinamización social y económica. El deporte une, y lo hace también con el tejido empresarial y con la ciudadanía”, subrayó la alcaldesa.

El concejal de Deportes remarcó la singularidad del trazado: “El circuito que hemos diseñado es llano, accesible y muy atractivo, con un trazado cercano al mar y con el inconfundible ambiente de Benicàssim. Queremos que los corredores disfruten de una experiencia deportiva, pero también de un fin de semana que deje huella en nuestra ciudad”.

Un claro objetivo

Los organizadores señalaron que el objetivo es dar un paso al frente en la profesionalización y convertir la carrera en un evento de referencia, con un producto completo que haga sentir orgullosos a los corredores y a la ciudad. También pusieron en valor la importancia de generar un ambiente único y de futuro, capaz de consolidar la Media y el 10K como un clásico del calendario, atrayendo a participantes de dentro y fuera de la provincia.

Presentación de las pruebas en Benicàssim. / Eva Bellido

El proyecto cuenta con el respaldo de Run and Friends y Turesport y el patrocinio de Twelfhundred y Harbiz, además de la colaboración del Ayuntamiento de Benicàssim y Fisiomats. Durante el fin de semana se organizarán actividades paralelas que convertirán la cita en una auténtica fiesta del deporte.

La organización ha hecho un llamamiento al tejido comercial y hostelero para que se sume a una iniciativa que pretende ser también motor de dinamización económica. La prueba nace con vocación de implicar a toda la ciudad y mostrar la hospitalidad característica de Benicàssim.

Las inscripciones estarán disponibles en próximas fechas a través de la web oficial www.mediabenicassim.com.