El burrianense Kiko García, director de La Vuelta, frente a la tensión de las protestas contra Israel

La Vuelta Ciclista a España atraviesa días convulsos tras la oleada de protestas en apoyo a Palestina y contra Israel, que llegaron a impedir la meta de la etapa del miércoles en la Gran Vía de Bilbao. En medio de esta polémica se encuentra el burrianense Kiko García, director técnico de la carrera, que ha reconocido en una entrevista con Silvia Intxaurrondo que atraviesan “momentos de mucha tensión”.

Kiko, que cuenta con una larga experiencia al frente de la dirección técnica de La Vuelta, se enfrenta ahora a una de las papeletas más difíciles de su carrera. Su perfil resolutivo le ha permitido en el pasado superar situaciones de carrera muy tensas, pero en este caso la problemática ha ido más allá del plano deportivo, alcanzando un nivel de repercusión internacional.

En su intervención, ha dejado claro que la organización no tiene potestad para expulsar al Israel Premier Tech, pese a las voces que reclaman su salida: “Queramos o no, tenemos que cumplir el reglamento. Si no lo hiciéramos, posiblemente la carrera no existiera el año que viene, no estaría en el calendario”. Recordó que la categoría World Tour obliga a que en cada competición participen los 18 equipos que forman parte del máximo nivel del ciclismo: “Es así, no podemos decidir quién viene y quién no viene”.

La etapa 11 de la Vuelta a España / Miguel Oses / AP

Sobre cómo se está gestionando esta situación, el de Burriana ha desvelado que han mantenido “muchas conversaciones con el equipo israelí, la Unión Ciclista Internacional y otras asociaciones del ciclismo para hacerles partícipes de nuestro sentir”. No obstante, el equipo Israel ha confirmado que seguirá en carrera y la UCI no ha modificado en ningún caso su participación, limitándose a reforzar las garantías de seguridad.

Además, ha querido mostrar su apoyo a la libertad de expresión y de protesta, aunque marcando un límite claro: entiende que las denuncias públicas son legítimas siempre que no crucen la barrera de la violencia, porque “denunciar violencia con violencia sí pierde ya el sentido”.

El director técnico reconoce que han tenido que dejar en un segundo plano el aspecto puramente deportivo para centrarse en un único objetivo: “Estamos sola y exclusivamente focalizados en la seguridad de todos los participantes”. Una “burbuja” que, recuerda, engloba entre 2.500 y 3.000 personas que cada día se desplazan con la caravana de La Vuelta.