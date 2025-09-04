Un empresario brasileño deja a Neymar una herencia de mil millones de dólares

Cuando crees que lo has visto todo... aparece alguien (o algo) que te demuestra que realmente no viste nada. Brasil amaneció este miércoles con un notición que implicaba a Neymar. Y es que, según informó el canal de televisión 'Bandeirantes', el pasado mes de julio de 2023, un empresario de 30 años y con problemas de salud, acudió a una escribanía en Porto Alegre para formalizar su testamento. Hasta aquí, todo correcto. La gran sorpresa, sin embargo, fue que el nombre del futbolista del Santos aparecía en dicho documento.

El empresario detalló en su testamento que dejaba una generosísima cantidad de 1.000 millones de dólares. Una absoluta barbaridad. Sobre todo cuando, desde Brasil, se estima que la fortuna del astro brasileño también está valorada en 1.000 millones de dólares.

El hombre, que no está casado ni tiene hijos, prefirió no ser identificado y se puso en contacto para informar de los hechos con el medio de comunicación 'Metrópoles'. Después fue el canal televisivo 'Bandeirantes' quien leyó la noticia. Allí, enseñó el documento firmado por un escribano que declaró lo siguiente: "Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior".

Neymar Jr. durante el partido contra el Vasco da Gama / Raul Baretta/ Santos FC.

Se identifica con Ney

El multimillonario empresario enfrenta problemas de salud y se identifica "mucho" con la estrella del Santos, especialmente con la relación de Neymar con su padre. "Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco", pronunció. "Yo también sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación (de Neymar) con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío, quien ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día", añadió.

Testamento del empresario que cede su fortuna a Neymar / X

Asimismo, dejó claro que no quiere dejar sus bienes a personas con las que no mantiene una estrecha relación ni al gobierno: "Intenté dárselos a Neymar, pero no lo conseguí. También tengo algunos objetos y cosas familiares".