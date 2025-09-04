Los cuatro equipos provinciales de Tercera Federación, en la rampa de salida

Este sábado se da el pistoletazo de salida a la Tercera Federación 2025/26. La pretemporada ya es historia, los equipos ya están perfilados y bien preparados para competir desde ahora y hasta el 10 de mayo de 2026 cuando se dispute la última jornada. El formato es el mismo de los últimos años: el campeón asciende directamente a Segunda Federación, y del segundo al quinto puesto disputan el ‘play-off’. Luego, los que ocupen las tres últimas plazas descenderán a Lliga Comunitat.

Roda, Villarreal C, Vall de Uxó y Soneja será la armada castellonense en esta categoría que arranca este sábado con complicado encuentro que le espera al Roda en el Camilo Cano contra el potente La Nucía, a partir de las 19.00 horas. Para la jornada dominical quedarán los otros tres representas provinciales. A las 18.00 horas el Soneja recibirá al Alzira y el Vall de Uxó visitará al Buñol. Finalmente, a las 18.30 horas el Villarreal C jugará en el Mini contra el Recambios Colón.

El Vall de Uxó ha hecho una buena pretemporada y en verano firmó a 14 nuevos jugadores. / UD Vall de Uxó

Muchas caras nuevas

A nivel de pretemporada, el Vall de Uxó y el Soneja son los equipos más reforzados: 14 fichajes cada uno de ellos. En el conjunto vallero, donde José Manuel Descalzo continúa como entrenador, la pretemporada se saldó con nueve encuentros disputados, de los cuáles se ganaron cuatro, se empataron otros tantos y solo se perdió uno. En los del Alto Palancia, con Carlos Ortí como nuevo entrenador, sus seis duelos preparatorios se saldaron con dos triunfos, un empate y tres derrotas.

El CD Soneja también presenta una plantilla prácticamente nueva. / CD Soneja

El Roda de Miguel Ángel Muñoz, que mantiene una buena base de equipo de la pasada campaña, en la que llegó a disputar el ‘play off’ de ascenso, presenta unos números muy parejos en los amistosos de pretemporada: dos triunfos, otros tantos empates y también dos derrotas. Finalmente, el Villarreal C del debutante David Cifuentes, con bastantes caras nuevas y todas ellas muy jóvenes, en pretemporada disputó ocho partidos y no perdió ninguno de ellos: cinco victorias y tres empates.