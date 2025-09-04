Gran ambiente en el CT Benicarló con el Circuito Provincial de Tenis

Al igual que el verano, el Circuito Provincial de Tenis se acerca a su fin y, después de seis semanas de competición, las clasificaciones ya van cogiendo forma, lo que hace que las últimas pruebas sean aún más emocionantes. La última prueba completada fue la del Club de Tenis Benicarló, que acogió las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas.

El sábado se disputaron las finales (tanto de cuadros principales como de consolación), con victorias de Sofía Vicente y Hegoi Fernández en categoría benjamín, Amateha Iordache y Álex Fito en categoría alevín, Martina Pascual y Luar Fernández en categoría infantil, y Emma Monfort y Héctor Brosel en categoría cadete.

Estos fueron todos los resultados cosechados:

- CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINA: SOFÍA VICENTE vence a AITANA CHAMORRO 4/2 4/1

- CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA: HEGOI FERNÁNDEZ vence a MARCOS OMELLA 4/2 1/4 (10-8)

- CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINA: AMATHEA IORDACHE vence a VALERIA BENAGES6/46/3

- CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA: ALEX FITO vence a ALVARO SALVADOR4/6 6/3 (10-6)

- CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA: MARTINA PASCUAL vence a MARIA GARCIA 6/1 6/1

- CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA: LUAR FERNANDEZ vence a IAGO SOS 6/4 6/4

- CATEGORÍA CADETE FEMENINA: EMMA MONFORT vence a ANA MORENO 6/31/0 (RET)

- CATEGORÍA CADETE MASCULINA: HECTOR BROSEL vence a MARCOS NAVARRO 6/4 6/2

Campeones y finalistas de los cuadros de consolación. / Mediterráneo

También en los cuadros de consolación se jugaron las finales esa misma mañana y se procedió, posteriormente, a hacer entrega de trofeos y medallas a los primeros clasificados.

Rumbo al Master Final

Siguiendo el calendario previsto, esta semana se está jugando la última prueba del circuito en el Club de Tenis Burriana, con la participación de numerosos jugadores alevines, infantiles y absolutos. Y, una vez terminados todos los torneos y actualizada la clasificación, los ocho primeros clasificados/as de cada una de las categorías de menores y los cuatro primeros/as de categorías absolutas participarán en el Master Final, gran prueba de la que ya se obtendrá la clasificación definitiva de este 2025.

Cabe recordar que el Circuito Provincial de Tenis se ha caracterizado, un año más, por el gran número de jugadores inscritos y por el gran ambiente que ha habido en todas las pruebas celebradas en el CT Torremar, CT Almassora, La Plana Sport Castellón, CT Uxó, Scude Nules, CT Vila-real, CT Benicarló y CT Burriana.