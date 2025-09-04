El IX Campionat Autonòmic de Frare plena el nord de la província de Castelló
Un total de 51 equips i més de 100 jugadors participaran en aquest campionat que omplirà d'esport i tradició els trinquets de Traiguera, Torreblanca i Xert
I. Sales
La Diputació Provincial de Castelló recolza, un any més, la celebració del IX Campionat Autonòmic de Frare que se celebrarà a Traiguera, Torreblanca i Xert els dies 6 i 7 de setembre. Un total de 51 equips i més de 100 jugadors participaran en este important campionat que omplirà d'esport i tradició els trinquets de les tres localitats que gaudiran d'una de les modalitats de pilota valenciana amb major arrelament en el nord de Castelló.
El diputat d'Esports, Iván Sánchez, acompanyat pel vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Ximo Manzano, ha presentat este matí la novena edició d'esta competició que s'ha consolidat com una de les cites més populars de pilota valenciana. “Amb esta competició volem posar en valor la pràctica d'este esport autòcton a la nostra província i mantindre les nostres tradicions”, ha assenyalat el diputat provincial.
Al respecte, el responsable de l'àrea d'Esports ha destacat que “el frare forma part de la nostra essència, més que un esport és un costum dels nostres pobles i és un orgull vore com està recuperant la seua esplendor i espai esportiu a la província gràcies a esta competició que, amb els anys, va guanyant protagonisme”.
Horaris i seus
Quant a la programació, tal com s'ha anunciat durant l'acte de presentació, el dissabte 6 de setembre tindran lloc les partides de categories veterans i primera categoria a Traiguera; segona B i tercera categoria, i les finals de tercera categoria i rendiment-escoles de pilota a Torreblanca; i, a Xert, es disputarà la tercera B. El diumenge, 7 de setembre, es jugaran a Traiguera les partides de segona i a Xert la recreativa.
Enguany, no es disputaran partides ni de categoria femenina, ni mixta, pel fet que la representació femenina és mínima, només s'ha inscrit una dona que jugarà en la categoria tercera A. El diputat provincial ha desitjat sort a tots els participants i els ha animat a continuar participant en pròximes edicions, així com “donar suport a este esport tradicional en la nostra terra”.
Cal destacar que el frare, tal com ha subratllat Iván Sánchez, és una modalitat de pilota valenciana que es practica en el nord de la província de Castelló. Així, té regles similars a les del frontó, però es disputa en una pista que presenta lleugeres diferències pel fet de ser les seues dimensions una mica menors i presentar dos bisells a les cantonades del frontó, dos frares que provoquen que la pilota faça efectes estranys quan impacta en ells.
