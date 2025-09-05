Castellón marca un hito en el Mundial de boxeo

La ciudad inglesa de Liverpool acoge esta semana los Campeonatos del Mundo de World Boxing, el primer gran evento internacional organizado por la nueva federación reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) tras la ruptura con la IBA. Más de 550 boxeadores de 65 países competirán en el M&S Bank Arena, situado en el paseo marítimo de la ciudad.

El equipo olímpico español estará representado por 13 púgiles (seis mujeres y siete hombres), quienes afrontan uno de los mayores retos de la temporada. Entre ellos, destaca la presencia de dos representantes de Castellón, marcando un hito histórico para el deporte provincial y autonómico.

Equipo olímpico español de boxeo. / Mediterráneo

Se trata del boxeador Frank Martínez, doble medallista europeo y firme candidato para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, quien competirá en busca del oro mundial. Junto a él estará el técnico Marco Pérez. Ambos forman parte del histórico Club de Boxeo La Unión y se convierten en la primera dupla de un mismo club en representar a España en un Campeonato del Mundo.

Actualmente, el vallduxense Frank Martínez y el castellonense Marco Pérez son integrantes del equipo olímpico nacional y están internos en la Residencia Joaquín Blume del Consejo Superior de Deportes en Madrid, donde continúan su preparación de alto rendimiento.

Jornada inaugural

Frank Martínez (-70 kg) debutó con victoria en la jornada inaugural de los Campeonatos del Mundo. El púgil de la Vall d'Uixó se impuso por decisión unánime al duro ucranio Yurii Zhakarieiev.

"Frank Martínez se ha mostrado en todo momento muy atento al paso atrás, para zafarse de la derecha de su rival, y ha conectado la izquierda, tanto recta como por el exterior. Con ese guion, Martínez se hizo con los dos primeros asaltos sin mucho problema. En el 3º, Zhakarieiev pareció que por momentos se lanzaba a quemar las naves, pero la mayor calidad del español pronto logró imponerse, cerrando así sin sobresaltos una espléndida actuación (los cinco jueces dieron 30:27)", detallaron desde la Federación de Boxeo.