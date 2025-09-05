Éxito de la I Jornada de Deporte Adaptado de Cocemfe Castellón en la UJI

Más de 400 personas --más de 360 con discapacidad-- han tomado parte este viernes 5 de septiembre en las instalaciones deportivas de la Universitat Jaume I en la I Jornada de Deporte Adaptado organizada por la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Castellón). En el encuentro, las instalaciones del Servicio de Deportes de la UJI han acogido un programa deportivo diverso y adaptado con disciplinas como el baloncesto en silla de ruedas y a pie, la boccia, el slalom, el rugby en silla de ruedas, el goalball, el hockey en silla de ruedas eléctricas en modalidad de exhibición, el balonmano, el tenis de mesa, el pádel en silla de ruedas y a pie, el tenis, la natación, el buceo y distintas pruebas de atletismo, entre ellas lanzamiento, jabalina, peso, marcha y velocidad. Cada una de estas actividades ha sido guiada por personal especializado y se adaptará a las necesidades de las personas participantes, favoreciendo la igualdad de condiciones y la plena participación.

En el acto inaugural, el presidente de COCEMFE Castellón, ha subrayado que el encuentro tiene como protagonistas “la inclusión, la convivencia y la visibilidad de las capacidades, en una sociedad en la que nadie quede atrás”. Por su parte, la vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad de la UJI, Elsa González, ha hecho hincapié en que el deporte adaptado “es plural y diverso como lo es la Universidad, que apuesta por la igualdad de oportunidades y de acceso por parte de toda la comunidad universitaria”. Asimismo, la concejal de Bienestar Social y Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, ha recordado que “nada hay más integrador que el deporte” y se ha mostrado convencida de que la jornada “será la primera de muchas”. En su turno de palabra, la diputada provincial de Bienestar Social e Igualdad, Marisa Torlá, ha subrayado que la inclusión real “se construye en equipo”. Finalmente, la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ha recalcado que “allí donde hay esfuerzo y pasión, no hay barreras”.

Más representación institucional

La jornada también ha contado con la presencia de la directora general de las Personas con Discapacidad, Bárbara Congost; la directora territorial de Bienestar Social, Mª José Arquimbau o la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, quienes han presenciado la práctica de diversas disciplinas deportivas: Carrasco ha asegurado que desde el gobierno municipal “vamos a seguir derribando barreras, trabajando juntos para tender puentes y seguir convirtiendo esta ciudad en un referente en inclusión”. En opinión de la alcaldesa, se trata de “una fantástica iniciativa que conjuga perfectamente dos elementos fundamentales como son visibilizar la importancia de trabajar para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad y alentar a que todos los castellonenses puedan practicar deporte, sin barreras”.

En la cita han participado personas con todo tipo de discapacidades (física, orgánica, intelectual, de salud mental, sensorial, pluridiscapacidades, etc.) que encontrarán en este encuentro un espacio común para la práctica deportiva, la convivencia y la visibilización de sus capacidades.

Los participantes

Nada menos que 37 asociaciones, entidades y clubes deportivos han hecho posible la jornada. Entre ellos se encuentran ACODIS, AEMC, AFANIAS Castellón, AFDEM, ALCER Castalia, Asociación Escuela El Cau, ASOLECAS, CEAD Gran Vía (Daño Cerebral), CEC Antella – Club Triatlón, Centro de Día Gran Vía, Club Adaponda, Club Bàsquet Genovés, Club de Esgrima Touché Castellón, COCEMFE BSR, COCEMFE Castellón, COCEMFE Maestrat, CRIS La Vall d’Uixó, CRISOL Cruz Roja Castellón, Escuela de Natación Adaptada Castellón, FESA, Frater Castelló, Fundació Espurna, Fundación Aspropace, Fundación DCA Ateneu Castellón, Fundación Síndrome de Down Castellón, Fundame, Hospisport, Hospital de Día Cardenal Costa, LABORA, Levante U.D. Masclets, Lobos Quad Rugby, Stopame, TDAH+16 Valencia-Dénia, UD de Media Estancia del Hospital Provincial y Vila-real BC.