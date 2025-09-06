La Diputación de Castellón inyecta 2,27 millones de euros para clubs y deportistas

La Diputación Provincial de Castellón afianza su apuesta por el fomento del deporte con la inyección de 2.270.000 euros a deportistas, clubes deportivos y centros educativos para la realización de actividades físico-deportivas e impulsar la provincia como el mejor escenario deportivo del Mediterráneo.

“Uno de los grandes objetivos del equipo de Gobierno Provincial es promocionar la provincia de Castellón como territorio idóneo para la práctica deportiva durante todo el año; y todo ello hacerlo de la mano de nuestros clubes, deportistas y centros educativos, el alma del deporte castellonense”, ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Al respecto, la dirigente provincial ha incidido en que “resulta fundamental apoyar a los clubes deportivos para fomentar la promoción del deporte y la actividad física los 365 días del año en los 135 municipios de Castellón”.

Marta Barrachina, en la edición de 2025 de la Penyagolosa Trails. / Javier Vilar

Así pues, en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Castellón, el Servicio de Deportes ha resuelto su convocatoria de subvenciones a clubes de deportivos, a deportistas de la provincia de Castellón con resultados oficiales de ámbito autonómico, nacional e internacional, a deportistas castellonenses con competiciones oficiales fuera de España para la realización de actividades deportivas y a centros de educación secundaria para la realización de actividades físicas en el medio natural. Unas ayudas con las que, como ha indicado la presidenta Marta Barrachina, “la institución provincial ayuda a la financiación de las actividades derivadas de los entrenamientos y las competiciones de los clubs y deportistas”.

El desglose

En cuanto al desglose de las ayudas, por un lado, la Diputación de Castellón ha destinado 70.000 euros a deportistas de la provincia que participan en competiciones deportivas fuera de España. Un total de 12 deportistas son los beneficiarios de estas ayudas que son “una demostración del apoyo de la institución provincial hacia los deportistas que, con su actividad, contribuyen a la promoción del deporte y de los valores que conlleva y proyectan la provincia de Castellón más allá de nuestras fronteras”, ha resaltado Marta Barrachina.

El Playas de Atletismo, en una competición. / Mediterráneo

Por otro lado, y con el mismo objetivo de ensalzar la dedicación y el esfuerzo de los deportistas, la Diputación de Castellón ha destinado 200.000 euros a 124 deportistas que lograron resultados y méritos destacados durante el pasado año. Atletismo, natación, ciclismo, balonmano, motociclismo, gimnasia, pesca, frontenis, patinaje o golf son algunas de las modalidades que practican los destinatarios.

Los clubs, beneficiados

Además, la institución provincial ha asignado 1.900.000 euros a clubes deportivos, siendo 117 beneficiarios con 16.837 licencias los clubes de deportes base; en el apartado de clubes de deporte élite se incluyen 34 beneficiarios, 14 equipos femeninos y 26 masculinos; de los cuales 15 deportistas de estos clubes han participado en los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos de París 2024 y 57 deportistas han participado en competiciones en categoría absoluta con la Selección Española. En cuanto a los clubes de deporte adaptado, 14 son los beneficiarios, con 381 licencias, mientras que los clubs de deporte amateur subvencionados son 24, con 804 licencias.

El Campeonato de España de Circuito se celebró en Castelló en 2023. / Kmy Ros

El diputado de Deportes, Iván Sánchez, ha puesto en valor el trabajo y la implicación de los clubes deportivos de la provincia de Castellón “entidades que, con su labor, contribuyen día a día a fomentar la actividad física entre la población, de forma especial, entre los más jóvenes, promocionando, a su vez, valores tan importantes como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo o el espíritu de superación”, ha destacado el diputado provincial.

Además de ello, la Diputación de Castellón ha destinado 100.000 euros a 76 centros de educación secundaria, con cerca de 2.900 participantes, para la realización de actividades en el medio natural.