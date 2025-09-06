La entrevista | Santi Valladares, técnico del Servigroup Peñíscola: "Lo peor que te puede pasar es morir de éxito"

El Servigroup Peñíscola comienza una nueva temporada este domingo con su primer partido de liga en Primera División de fútbol sala en la pista de Osasuna Magna (12.30 horas). El equipo del Baix Maestrat presenta un bloque continuista, encabezado por Santi Valladares, quien tratará de volver a dar las máximas alegrías posibles a sus seguidores. El entrenador de Padrón, ya en su quinta temporada en Peñíscola, hace repaso a su trayectoria en el club, la pretemporada que acaba de concluir, la plantilla y las metas del equipo en este nuevo curso.

Quinta temporada para usted al frente del Servigroup Peñíscola, ¿cómo afronta este nuevo curso?

Partiendo de cero otra vez, como cualquier temporada. Lo pasado queda en el recuerdo y volvemos a partir de cero. A lo que dijimos siempre: somos el Peñíscola.

¿Está disfrutando de sus mejores años como entrenador?

Para mí es un honor estar aquí. Soy el entrenador que más ha durado. Me siento contento y feliz con la gente del pueblo, el equipo, cuerpo técnico… Estoy feliz aquí en Peñíscola y eso te hace trabajar con más alegría. Disfrutar disfruté en todos los sitios que estuve: en Santiago disfruté muchísimo, en Ceuta tuve dos años fantásticos y en Peñíscola voy por el quinto cumpliendo objetivos. Es cierto que como primer entrenador estos son mis mejores años porque nadie pensaba en meternos en tres Final Four de la Copa del Rey seguidas o ganar la Copa de España. Es difícilmente repetible, pero lo vamos a intentar.

Santi Valladares. / Peñíscola FS

Mirando a la plantilla, han manteniendo a casi todo el bloque pese a que haya habido algunas bajas importantes. ¿Está contento con su confección o cree que le falta alguna pieza?

Es una plantilla tremendamente equilibrada con muchos jugadores por posiciones. Tenemos que estar pendientes de los que están, que son los que nos pueden ayudar sobre la pista. A los que ya no están desearles toda la suerte del mundo y nosotros a preocuparnos de los nuestros. Vamos a competir con todo para estar en esas posiciones de tranquilidad en la tabla.

El año pasado indicó en alguna ocasión que la pretemporada no había sido la ideal al tener demasiados partidos y con jugadores en el Mundial. ¿Qué valoración hace de la actual?

Los jugadores llegaron con muy buenas condiciones para una pretemporada que este año sí que fue un poco más completa que la del año pasado. Los resultados no son lo más importante, son las sensaciones. Hay mucho que mejorar, pero estoy contento y la temporada es larga.

¿Cuál cree que será la clave para que el equipo rinda tan bien como el pasado curso?

Trabajar mucho y bien. Hay que seguir los pasos del año pasado. Los tenemos con muchos jugadores que ya estaban en el grupo y los nuevos se han acoplado muy bien y eso es lo importante.

El técnico Santi Valladares da instrucciones a sus jugadores desde la banda. / Eloy Cerdá

Vienen de un año histórico y hablar solo de la permanencia puede parecer a poco. ¿Cuál es el objetivo real que se proponen?

Hay que olvidarnos de lo que ha pasado porque lo peor que te puede pasar es morir de éxito. Tenemos que seguir compitiendo al máximo nivel, intentando meter otra vez la cabecita en la Copa de España y el play-off. Y por supuesto salvar la categoría cuanto antes. Seguimos siendo el Peñíscola de hace 5 años.

La liga empieza este domingo contra Osasuna, que es siempre un rival duro. ¿Cómo lo plantean?

Es el equipo de toda la vida. Juegan a lo mismo, tienen grandísimos jugadores y va ser un rival complicado en su casa. Lo vamos a pasar mal. Tenemos que ir allí descaradamente a por los tres puntos. Hemos de seguir siendo capaces de competir fuera de casa como lo hacemos en casa.

Santi Valladares, entrenador del Peñíscola FS, aclamado. / Eloy Cerdá

La última, ¿hay Santi Valladares para rato en Peñíscola o puede que sea su última temporada?

La vida tiene tantas idas y venidas que yo no sé qué pasará. Es cierto que todos los ciclos se acaban y que yo estoy contento aquí. Los entrenadores estamos muy enclaustrados en los resultados y ya sabemos que si todo va bien es todo estupendo; y si van mal estamos expuestos a otro tipo de cosas. Yo de momento me centro en el próximo entrenamiento y el próximo partido, nada más.