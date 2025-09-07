El Club de Tenis Burriana baja el telón del Circuito Provincial 2025

El Circuito Provincial de Tenis de Castellón en su edición del 2025 ha tocado a su fin. En un certamen que durante todo el verano ha recorrido los principales clubs de tenis de la provincia de Castellón, este veterano circuito concluyó en el Club de Tenis Burriana con la última de las pruebas programadas, en la que han participado jugadores y jugadoras de categorías alevín, infantil y absoluta, tanto masculinas como femeninas.

En unas jornadas apasionantes de tenis, marcadas por la buena acogida de público en las instalaciones burrianenses, las finales tuvieron los siguientes resultados: en categoría alevín femenina, Chloe Rochera venció a Valeria Benages por 6-4, 1-6 y 13-11.

En categoría alevín masculina: Álex Fito se impuso a Julio Ramírez por 7-6 (7) y 6-1.

En categoría infantil femenina: Martina Pascual ganó a María García por 6-1 y 6-2. Mientras que en infantil masculina: Iago Sos fue el ganador frente a Pablo Torres por 3-6, 7-6 (5) y 10-8.

Y en los mayores, en categoría absoluta, los vencedores fueron, en féminas: Elena Llauradó ganó a Marta Juan por 6-2 y 6-3; y en absoluta masculina: Álvaro Fuster vence a Víctor Velasco 6-2 y 6-4.

Los premiados en la fase de consolación en el recinto burrianense / TENIS DRIVE ACADEMY

El colofón final

Han sido un total de siete semanas de competición en las que se han disputado un total de cinco pruebas para cada una en ocho clubs de toda la provincia de Castellón en las categorías de menores (benjamín, alevín, intantil y cadete) y un total de cuatro pruebas de categoría absoluta en el CT Torremar, CT Almassora, La Plana Sport Castellón, CT Uxó, Scude Nules, CT Vila-Real, CT Benicarló y CT Burriana.

En cada una de las pruebas, los jugadores han ido puntuando para la clasificación final, según sus resultados en cada torneo. Una vez actualizados los puntos, los ocho primeros y primeras de las categorías de menores y los cuatro primeros y primeras absolutas lucharán por su posición definitiva jugando el Máster Final del Circuito este próximo fin de semana en La Plana Sport Castellón.

La Gala de premios

Una vez el circuito ya cuente con sus campeones de la edición 2025 y con la clasificación definitiva no estará todo finalizado, pues quedará pendiente la gran entrega de premios y trofeos en la Gala del Tenis de Castellón, que como cada año reunirá a todo el tenis y todo el deporte provincial.

Un año más, los amantes del tenis han competido los meses de verano el Circuito Provincial.