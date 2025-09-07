El 'guardián de los guardianes' de la portería del Liverpool es de Castellón: Xavi Valero

Conserva el porte que lucía cuando era futbolista profesional que le brinda su 1.90 m de estatura, nunca deja de sonreír y tiene esa mirada penetrante con ojos azules que le asemeja enormemente al checo Jaromír Jágr, uno de los mejores jugadores de hockey sobre hielo de todos los tiempos, con quien tantas veces le confunden cuando va a la República Checa o a países donde dicho deporte es una religión.

Aprovechando el parón por la ventana FIFA de septiembre, Xavi Valero Verchili (Castelló, 28 de febrero de 1973) vuelve a su terreta, a la capital de la Plana, donde reside su familia y donde aprovecha los días de permiso que Arne Slot concede a todos los componentes del cuerpo técnico del Liverpool FC. Sí, sí, han leído bien, el actual campeón de la Premier League, donde el castellonense es el entrenador de porteros desde el pasado 1 de julio, regresando a Anfiled Road 18 años después de cuando inició su amplia trayectoria como guardián de los guardianes de las porterías de varios de los clubs más importantes del mundo.

‘Coleccionista’ de títulos

Leer su currículo transmite admiración y envidia a la vez, con casi 1.000 partidos oficiales en los banquillos y los títulos más importantes a nivel internacional en sus vitrinas: un Mundial de Clubs (Copa Intercontinental) con el Inter de Milán, una Europa League con el Chelsea, una Copa de Italia con el Nápoles, dos veces la Supercopa de Italia, una el Inter y la otra con el Nápoles y la más reciente, la Conference League lograda con el West Ham United en 2023.

Xavi Valero (c), con el trofeo de la Conference League junto al exjugador del West Ham castellonense Pablo Fornals y el almazorense Santi Solsona, delegado de la UEFA en la final de Praga del pasado ejercicio. / West Ham United

Sin duda, un profesional de la élite del fútbol que lleva desde el 2007 fuera de España, a excepción de una campaña que estuvo en el Real Madrid, siendo uno de los máximos embajadores del deporte provincial en el mundo.

Como guardameta, este canterano del Castellón que pasó por el CD Benicarló, militó en el primer equipo orellut, Real Mallorca, Logroñés, Real Murcia, Córdoba, Wrexham galés, Recreativo de Huelva y Gramanet, donde se retiró en 2007 e inició su brillante carrera en los banquillos junto a seis entrenadores de enorme prestigio y caché internacional.

Xavi Valero, en el centro, junto a su excompañero en la portería del CD Castellón, Óscar Sidro, y el redactor de Deportes de 'Mediterráneo' Ismael Mateu en el London Stadium. / Ismael Mateu (Londres)

Estuvo con Rafa Benítez en el Liverpool (2007-2010), Inter de Milán (2010-11), Chelsea (2012-13), Nápoles (2013-15) y Real Madrid (2015-16). Tras ello, se incorporó al cuerpo técnico del exentrenador del Villarreal Manuel Pellegrini en China en el Hebei China Fortune (2016-18) y en el West Ham United (2018 y hasta diciembre del 2019). Y en dicho club del este de Londres con el escocés David Moyes (desde enero del 2019 hasta junio del 2024), el español Julen Lopetegui (desde julio del 2024 a enero del 2025) y el inglés Graham Potter (de enero a junio del 2025). Y desde el pasado 1 de julio con el neerlandés Arne Slot en su regreso al Liverpool.

Oportunidad irrechazable

«Al Liverpool imposible decirle ‘no’», afirma con una sonrisa. El head of first-team goalkeeping coaching (entrenador jefe de porteros del primer equipo) de los Reds atendió a Mediteráneo en Castelló, donde relató cómo afronta esta nueva etapa. «Tenía en mente regresar a España, pero recibí la llamada del Liverpool y eso lo cambió todo. Es curioso que en 2007 comencé en este gran club y ahora vuelvo 18 años después», indicó un Valero que había recibido ofertas de otros clubs importantes de la Premier League y de otras ligas.

Xavi Valero levanta el trofeo de la Conference League conquistado con el West Ham la pasada temporada. / West Ham United

«El reto es muy ilusionante, ya que me he encontrado un club muy modernizado, un extraordinario cuerpo técnico liderado por Arne Slot y trabajo con dos porteros de nivel top como Alisson y Mamardashvili», remarcó.

Un club que aspira a los dos títulos que le faltan en su palmarés, la Premier League y la Champions: «El Liverpool es candidato a todo. Ojalá hagamos una gran temporada y podamos lograr muchos títulos». Valero cierra el círculo en Inglaterra en Anfield Road.