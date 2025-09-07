Tercera Federación, resumen de la 1ª jornada: El Vall de Uxó desperdicia un penalti en Buñol (0-0)

El Vall de Uxó exhibió poderío, saber estar, oficio y seguridad en su visita al campo del Buñol donde arrancó un punto en la 1ª jornada del Grupo VI de la Tercera Federación. El partido acabó con el 0-0 inicial porque el portero local Pablo Coronado estuvo extraordinariamente acertado en el minuto 69 cuando logro detener un penalti que le lanzó el experimentado lateral almenarense Ximo Forner. Esa, posiblemente, fue la acción más peligrosa de un encuentro igualado, con ocasiones de gol que nadie supo aprovechar.

El equipo de la Plana Baixa mostró hechuras y le plantó cara a un equipo valenciano al que le costó mucho distribuir su juego. El primer tiempo finalizó con el empate inicial (0-0) y en la segunda parte destacó la gran oportunidad de Iván García (min. 49), pero en especial esa acción del minuto 69 en la que se pitó penalti a favor del Vall de Uxó, pero el arquero local le adivinó la dirección a Ximo Forner y privó a la Ude de sumar los tres puntos.

El Vall de Uxó desperdició un penalti en el campo del Buñol. / UD Vall de Uxó

El conjunto vallero de José Manuel Descalzo formó en este partido con David Martínez; Luismi Ruiz, Sergio Añó, Borja Vicent, Ximo Forner; Piña, Alejandro Fuentes (Ayman, min. 68), Gonzalo Giménez (Víctor Pacheco, min. 87), Amine (Javier Burriel, min. 81); Iván García (Viñaspre, min. 81) y Diego Castaño (Domi, min. 68).

Goleada en el Mini Estadi

El Villarreal C estrenó la liga con una amplia victoria ante el Recambios Colón en el Mini Estadi (5-0). El partido quedó visto para sentencia en la primera parte cuando los muchachos de David Cifuentes ya dominaban por un claro 4-0. A los diez minutos el ovetense Unai Rodríguez adelantó al filial. El extraordinario central Dani Rodríguez ‘Patas’ marcó el segundo y el cuarto de grandes remates a balón parado. El segundo llevó el sello de Nicolás, y tras el descanso el zaragozano Dani Cantero cerró la cuenta anotadora.

El segundo filial amarillo jugó con Yago Iglesias; Moha (Mario Cervera, min. 63), Manfa, Pedro Luque, Dani Rodríguez, Unai Rodríguez, Adri Ruiz (Iker Adelantado, min. 63), Kevlin Henry (Dani Cantero, min. 63), Nizar, Fofana (Mamadou, min. 75) y Nicolás (Alonso Nyada, min. 63).

Derrota en El Arco

Un trallazo del central castellonense Christian García, del Alzira, en el minuto 11 de partido, le valió al conjunto de La Ribera para derrotar al Soneja en El Arco (0-1). Un partido igualado donde los valencianos acabaron viviendo de la renta, gracias a su contundente defensa y a su portero Vicent Dolz que lo paró todo.

El once titular que presentó el Soneja en el partido contra el Alzira. / CD Soneja

El Soneja jugó en este partido con Jorge Chanza; Torregrosa, Carlos Panadés, Víctor Juliá, Pau Vidal, Rulo, Jaume Ibars, Borja Tárrega (Guille Francés, min. 65), Chus Silvestre (Borja Lucas, min. 75), Fran García (Rognny, min. 75) e Iker Sáez (Álex Porto, min. 87).