Carlos Alcaraz conquista el US Open 'gracias' a Sergio García

Carlos Alcaraz, que el domingo venció a Jannik Sinner en la final del US Open para alzarse con su sexto título de Grand Slam a sus apenas 22 años, sorprendió en la celebración del importante éxito con un gesto que aludía al golf. ¿El motivo? El importante apoyo del borriolense Sergio García en el torneo de Nueva York.

El pasado viernes, Alcaraz le había recordado a Sergio García que aún le debía 200 dólares por la ronda de golf que le ganó durante uno de los días de descanso previos a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

"Me debes 200 dólares", manifestó Alcaraz a pie de pista después de derrotar a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2. García, invitado al estadio por Alcaraz, sujetaba los billetes en su mano con una sonrisa mientras el murciano le reclamaba la deuda.

Hay que recordar que Alcaraz dedicó la jornada de descanso del miércoles a una de sus grandes aficiones: el golf. Formando pareja con el catalán David Puig, jugó una ronda contra su entrenador, Juan Carlos Ferrero, así como con el castellonense Sergio García.

"Tuve dos días y me eché una ronda con Sergio y con David, también estaba Juanki. Jugué con David y los vencimos. Así que fue un buen día", aseguró Alcaraz.

El de La Coma, campeón del Masters de Augusta en 2017 y actualmente en el circuito saudí con David Puig o Jon Rahm, también había asistido el martes al Abierto de Estados Unidos para animar a Alcaraz en su eliminatoria de cuartos de final.

Alcaraz está celebrando sus victorias en Nueva York con un swing de golf usando la raqueta. El murciano, además, suele hablar de su afición por el golf e, incluso, llevó al grande neoyorquino sus propios palos para jugar durante los días de descanso.

Celebridades

La final del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner fue mucho más que tenis: se convirtió en un auténtico escaparate de celebridades en el Arthur Ashe Stadium.

🎶 Estrellas de la música

El más aclamado de la noche fue Bruce Springsteen, recibido con una ovación que casi eclipsó al propio partido. No estuvo solo: P!nk, Usher y la dupla Sting&Shaggy también formaron parte del público que llenó de ritmo la velada.

🎬 Cine y televisión

Desde Hollywood llegaron nombres de peso: Danny DeVito y Lindsay Lohan arrancaron aplausos; mientras que Kevin Hart, Michael J. Fox y las hermanas Dakota y Elle Fanning también se dejaron ver.

El toque televisivo lo pusieron Courteney Cox, Debra Messing y tres rostros muy queridos de The Office: B.J. Novak, Mindy Kaling y John Krasinski, quien acudió acompañado por su esposa Emily Blunt. Además, el director Spike Lee y actores como Ben Stiller y Jessica Alba sumaron brillo al evento.

🏅 Figuras del deporte

El mundo deportivo también estuvo bien representado: Stephen Curry cambió la cancha de baloncesto por la pista de tenis, mientras que el mencionado Sergio García, el técnico Pep Guardiola y el piloto de Fórmula 1 Checo Pérez completaron la lista de atletas de élite en la grada.

Sergio García en el US Open. / INSTAGRAM

🎾 Leyendas del tenis

El evento también reunió a mitos de este deporte: Navratilova, Lendl, Edberg, Safin, además de John McEnroe y Jimmy Connors, quienes disfrutaron de la batalla generacional entre el español y el italiano.

En definitiva, la final no solo coronó a un campeón: convirtió a Nueva York en el epicentro mundial del deporte, la música, el cine y la política, con un ambiente tan eléctrico en las gradas como en la cancha con un punto de polémica: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió este domingo abucheos y algunos aplausos por parte de los asistentes.

El apoyo del castellonense

"Es algo que está funcionando, y está funcionando bien. Así que, ¿por qué cambiar la rutina? Quiero decir, cada día de descanso intento ir a jugar un poco de golf", dijo Alcaraz días atrás.

El gesto

La ya icónica celebración haciendo un swing de golf con su raqueta, empezó siendo una dedicación para el norirlandés Rory McIlroy (visita ilustre en la primera ronda del torneo de EEUU) y acabó siendo un homenaje a Sergio García.

El borriolense, en declaraciones después del torneo, explicó que "probablemente haber jugado al golf le ayudó un poco esta semana también”.

“Carlos necesita estar feliz, estar suelto, cargado de pilas, sentirse libre", ahondó. "El golf lo ayuda a lograr eso, lo ayuda a desconectar: es como a mí el tenis me ayuda a desconectar del golf”, dijo al medio digital CLAY.