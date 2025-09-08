Sorpresas entre los equipos de Castellón en primera ronda de La Nostra Copa
Algunos encuentros se decidieron en la tanda de penaltis
La primera ronda de la V La Nostra Copa, en la que participaron equipos de Primera, Segunda y Tercera FFCV, se saldó con pocas sorpresas y alguna que otra goleada. Lo más destacado fue la eliminación del Torreblanca en manos del Càlig, duelo que se resolvió para los del Baix Maestrat en la tanda penaltis tras el empate a cero registrado a la conclusión del tiempo reglamentario (4-3).
También tuvo gran protagonismo en esta ronda Jordi Vera con sus seis goles marcados para el Nules en la victoria de su equipo ante el Benicató (0-12) o Kike Ferrer, con triplete para el Traiguera ante el Xert (0-6). Además, el Vinaròs sudó tinta para superar al Sant Mateu en La Arboleda. Tras el 2-2 final se pasó a los penaltis y allí los langostineros vencieron 2-4. También se resolvió desde los once metros el Atlético Tales-Betxí, con tablas (2-2), si bien en los penaltis los visitantes ganaron 3-4.
Otros marcadores
Estivella-Segorbe (1-3), Vilafranca-Els Ibarsos (1-2), Drac-San Pedro (1-3), Racing Castellón-At. Burriana (3-7), San Lorenzo-Odisea (1-6), La Vilavella. Moncofa (2-3), Xilxes-Almenara (0-7), Castell Vell-Atzeneta (5-4), Sporting Castelló-Oropesa (2-3), Salsadella-Cabanes (0-2), Benassal-Alcalà (3-5), Catí-Vall d’Alba (0-6), Ribesalbes-Esportiu Vila-real (0-2), Castellnovo-Altura (1-3), Benicàssim-Nou Sequiol (4-1), Moró-Villafamés (3-5) y Faura-Canet (6-1).
