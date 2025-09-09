Tenis Drive prepara la gran fiesta de las 12 horas en La Plana Sport Castellón

Se acerca la gran fiesta del año que reunirá en las instalaciones de La Plana Sport Castellón a más de 1.500 personas dispuestas a pasarlo en grande en una completísima jornada en la que no faltarán almuerzos, paellas, música, y muchas actividades lúdicas y deportivas para todos los públicos.

Con esta nueva edición de las 12 horas, que se celebrará el sábado 25 de octubre, quedará inaugurada oficialmente La Plana Sport Castellón Centro Deportivo, instalación recientemente remodelada que cuenta con 12 pistas de tenis de tierra batida, 8 pistas de pádel de cristal, pista de pickleball, gimnasio, piscina, bar-restaurante… todos los ingredientes que la convierten en una instalación deportiva referente en la provincia.

El buen ambiente está asegurado con música en directo por la mañana y por la tarde. Las actuaciones de Resilientes y Los Indi.Os no dejarán a nadie sin bailar.

Los Indi.Os. / Mediterráneo

Competiciones por equipos

A lo largo de todo el día se irán disputando competiciones de cada una de las actividades, cada equipo presentará a sus jugadores y habrá confrontaciones a lo largo de todo el día hasta llegar a la clasificación final de cada una de las pruebas. Y al final de la jornada se hará la entrega de medallas a todos los equipos.

Las 12 horas no sólo están pensadas para los jugadores integrantes de cada equipo, también pueden asistir amigos y familiares de los jugadores (tanto adultos como niños) que lo pasarán en grande. La organización ya está trabajando en el evento para que vuelva a ser un rotundo éxito, y que todos los participantes pasen un día estupendo como en las anteriores ediciones.

Abierta inscripción para participar en los equipos

Tanto los grupos que quieran formar un equipo este año como las personas interesadas en integrarse en alguno de los grupos, pueden contactar con Tenis Drive Academy: 964228321, 685110509 o en administracion@tenisdrive.es