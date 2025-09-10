L’Autonòmic de Frare triomfa a la província de Castelló
Els trinquets de Torreblanca, Xert i Traiguera van acollir la novena edició d’aquest campionat amb un total de 51 equips participants
Les localitats de Torreblanca, Xert i Traiguera van celebrar aquest cap de setmana la novena edició del Campionat Autonòmic de Frare, una modalitat cada volta més practicada i que s’està aconseguint recuperar poc a poc amb la celebració d’aquest tipus de tornejos i el suport de la Diputació de Castelló, les localitats que acullen la competició i els clubs de pilota que col·laboren.
Enguany més d’un centenar de pilotaris van participar en aquesta competició de nivell autonòmic que es va disputar en les categories de Primera, Segona, Tercera A i B, Veterans, Rendiment i Recreativa. Un total de 51 equips per a fer les delícies d’un públic que es va divertir amb la igualtat de les partides i la fluïdesa de joc ofert pels participants.
Cròniques
En Primera, categoria disputada integrament al trinquet de Traiguera, van competir quatre equips. El guanyador va ser el CPV La Baronia amb David Lostado i el borriolenc Pablo Linares. La parella va vèncer en la final al conjunt del CPV Atzeneta del Maestrat, Miguel Juan i Jaume Medall, per un resultat de 15-7. Tercer va ser l’equip de Castelló de la Plana, format per Lluís Ramos i Ferran Padilla, en fer-se amb la victòria a la final de consolació davant el CPV Tírig A, composat per Ferran Julio i Adrià Tomàs.
La segona categoria es va celebrar també a Traiguera i la victòria final va ser per a l’equip de Vilamarxant, que va vèncer per 15 per 14 a l’altre finalista, el conjunt de José Luis i Juan.
Quant a la tercera categoria A, que es va realitzar al trinquet de Torreblanca, la parella guanyadora va ser la del CPV Borriol A, que es va alçar amb el títol després de superar en la final a CPV Castelló de Frare per un tanteig de 15 per 10.
En Tercera B, la formació de CPV Castelló i Vistabella va obtindre la victòria després d’amidar-se a Arrea-li Bona en la final (15-12) al trinquet de Xert.
Més encara
En allò referent a la categoria Veterans, també celebrada al barri d’Anroig de Xert, els vencedors van ser els integrats del CPV Onda, que van desfer-se en la final del CPV Vilamarxant.
A més a més, a Xert es va tancar el campionat amb la celebració de la categoria recreativa, on els guanyadors van ser la formació de Castelló Fenollosa, que va aconseguir el triomf davant el CPV Xert per 15-8. Per últim, a Rendiment, el CPV Moncofa va alçar el títol després de guanyar al CPV La Baronia per 15-9.
