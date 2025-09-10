El Servigroup Peñíscola, a darse la primera alegría ante O Parrulo
El equipo del Baix Maestrat recibe este miércoles en el Juan Vizcarro (20.00 h) al conjunto de Ferrol
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola busca esta tarde-noche sus primeros puntos en la liga en Primera División. El equipo que dirige Santi Valladares disputa la jornada 2 de la competición doméstica en casa, en el pabellón Juan Vizcarro (20.00 horas), donde espera poder darle una primera alegría a su hinchada después de perder en el encuentro inaugural ante Osasuna Magna a domicilio (5-4).
En esta ocasión es O Parrulo Ferrol el que visita el feudo del Baix Maestrat en un partido que los jugadores del Peñíscola no han tenido demasiado tiempo para preparar, pero el técnico gallego del conjunto peñiscolano ha trabajado a conciencia en las últimas horas para que sus jugadores no cometan los errores que propiciaron que se escapasen los puntos en Pamplona. «No podemos cometer nosotros los errores porque si no, nos va a costar caro», dijo Valladares.
El Peñíscola, que sigue apostando por un juego alegre y de ataque, se mide a un O Parrulo que consiguió situarse en la primera posición en la jornada 1 después de golear al Alzira (8-3). De vuelta esta temporada a Primera División, la plantilla del equipo ferrolano intentará sumar en el pabellón Juan Vizcarro con hasta cuatro jugadores que estuvieron en el pasado en el equipo del Baix Maestrat: Iván Rumbo, Rubén Orzáez, Mati Starna y Xavi Cols.
La enfermería
En el capítulo de bajas cabe destacar que Quintela y Nico Rosental continuarán siendo baja en el Peñíscola para hoy, mientras que Juanqui podría volver a la convocatoria después de no estar en el estreno por enfermedad.
Para el equipo azulón conseguir los tres puntos antes del partido del fin de semana es importante ya que este próximo sábado tiene una nueva salida complicada con la visita al Jimbee Cartagena, vigente campeón de liga (18.15 horas).
Suscríbete para seguir leyendo
- Fin de semana negro en Castellón: Tres fallecidos y tres heridos que siguen este lunes en la UCI
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- Accidente en Castellón: Un muerto y cinco heridos en una salida de vía en l’Alcora
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Novedades sobre el accidente de tráfico de l'Alcora: dos heridos salen de la UCI
- Susto en Castelló al incendiarse un coche frente a un colegio durante la recogida escolar
- El deporte de Castellón, conmocionado por el fallecimiento de un joven de Onda en accidente de tráfico
- Accidente de un avión de extinción de incendios en Castelló