Todo lo que debes saber del Meeting Internacional Special Olympics de Castellón: fechas, sedes, deportes...

Castelló volverá a situarse en el epicentro del deporte nacional e internacional con la celebración del Meeting Internacional Special Olympics. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha dado cuenta de los detalles del evento deportivo este jueves en un acto de presentación en el que también ha participado la directora de la Fundación Special Olympics España, María Fusté; Rosa Prades, por parte de la entidad Plena Inclusión Comunidad Valenciana; la diputada Provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá; el diputado Provincial de Deportes, Iván Sánchez; Myriam Pascual, concejala de Bienestar Social de Vilafamés (ya que este evento comporta la realización de actividades en colegios de tres municipios, Vilafamés, Peñíscola y Burriana) y también ha estado presente la Concejala de Bienestar Social y Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, así como deportistas que participarán en el evento en representación de Síndrome de Down Castellón.

Las fechas

“Del 16 al 19 de octubre, nuestra ciudad será el escenario de esta gran cita deportiva internacional”, ha indicado la primera edil, subrayando que Castellón volverá a ser “capital del deporte”. Carrasco también ha informado de que “además de las pruebas deportivas, contaremos con una ceremonia de inauguración y clausura, entrega de medallas, recorrido de la antorcha y programas dirigidos a escolares y familias. Castellón será, durante estos días, un auténtico escenario de deporte, valores, inclusión e igualdad de oportunidades”.

La primera edil ha destacado el apoyo institucional, explicando que “esta cita deportiva, organizada por Special Olympics España, el Ayuntamiento de Castellón y la ONG Plena inclusión Comunidad Valenciana, cuenta con el respaldo institucional, siempre presente, de la Diputació de Castelló y la Generalitat Valenciana”.

Presentación del evento en el Ayuntamiento de Castellón. / Mediterráneo

La participación

Un evento al que la alcaldesa ha invitado a que “todos los castellonenses participen, con las actividades que se han organizado, porque queremos que Castellón acoja como sólo Castellón sabe hacer, con los brazos abiertos y que se vuelque como ya lo hicimos en el 2008”.

Así pues, Castellón acogerá a más de 500 participantes procedentes de 14 de comunidades autónomas de España y de 8 países europeos: Portugal, Andorra, Bélgica, Alemania, Austria, Hungría, Rumanía y Azerbaiyán.

Deportes y sedes

Los deportistas se medirán en siete disciplinas deportivas: baloncesto, fútbol, natación, atletismo y pádel, además de dos disciplinas no competitivas —Jóvenes Atletas y Pruebas Motrices. Las pruebas deportivas tendrán lugar en las instalaciones deportivas municipales como el Polideportivo Sindical, el Gaetà Huguet, la Piscina Olímpica y el Pabellón Ciutat de Castelló.

El objetivo

Por otra parte, la alcaldesa también ha puesto en valor que “acoger estos eventos es una oportunidad excepcional para dar a conocer todo lo bueno que tiene Castellón. Su gente, su gastronomía, su cultura, su tradición, porque el que viene por primera vez a Castellón, repite”.

Por su parte, la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá, ha indicado que “para la provincia de Castellón es un auténtico honor acoger esta competición. Una tierra que nos apasiona y de la que estamos orgullosos. Una provincia diversa que, una vez más, será sede de los Special Olympics España”. “El Special Olympics pone en valor la fortaleza de cada uno de los deportistas, su tesón y empeño por alcanzar objetivos y la capacidad de superación que es motor de nuestra sociedad”, ha concluido Marisa Torlà.

La directora de la Fundación Special Olympics España, María Fusté ha señalado que “este evento es más que una competición, es una celebración de esfuerzo, superación, diversidad y de talento”.

Nueva imagen

Por otra parte ha presentado el logotipo que será imagen del evento. “La relación de Special Olympics y Castellón es muy estrecha, los juegos nacionales que se celebraron en esta ciudad en 2008 marcaron un antes y un después. El compromiso de este Ayuntamiento con la inclusión y el deporte se refleja también en el logotipo que hoy presentamos. Es una fusión simbólica entre la identidad del Ayuntamiento y el de la asociación, que simboliza ese cruce de caminos y representa la unión de esfuerzos, valores compartidos y una visión en común, la de construir espacios donde todas las personas con discapacidad intelectual puedan participar y brillar, siendo un ejemplo de inclusión y convivencia”.

Los voluntarios

Asimismo, ha hecho mención especial al papel de los voluntarios que de forma desinteresada ayudarán en la organización del evento y ha hecho un llamamiento a todas las personas que estén interesadas en colaborar. “Queremos hacer una especial mención a los voluntarios que colaborarán en el meeting y cuya labor es absolutamente indispensable. Su dedicación, generosidad y compromiso hacen posible que cada detalle funcione, que cada participante se siente acompañado y que el espíritu del campeonato se viva intensamente”.

Finalmente, por parte de la entidad Plena Inclusión Comunidad Valenciana, su representante Rosa Prades, se ha referido a la “verdadera filosofía de este evento” y ha recordado que el lema de Special Olimpics es ‘Quiero ganar pero si no lo consigo dejadme ser valiente en el intento’. Compartimos plenamente la filosofía, la esencia de los juegos donde la participación y el esfuerzo son más importantes que la victoria” ha concluido.