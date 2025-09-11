Importantes novedades en la liga de fútbol de veteranos de Castellón

Con renovadas ilusiones e importantes novedades, la Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos (APFV) retoma la tarea de llevar a cabo una nueva temporada, a la que la Junta Directiva va a dar un giro de 180º con el objetivo de que impere la igualdad en el campeonato. Así, el Campeonato de Liga Memorial Vicente Llopis quedará configurado con tres grupos de ocho equipos, respetándose la clasificación de la anterior campaña. Serán un total de 14 partidos, habrá trofeos para los dos primeros clasificados de cada grupo y descenderán los dos últimos clasificados, que serán sustituidos para la temporada siguiente por los dos primeros del siguiente grupo.

Para el Torneo de Copa se han elaborado dos grupos de 12 equipos. El primero estará formado por los ocho equipos del grupo primero de Liga más los cuatro primeros clasificados del grupo segundo de la Liga. El segundo grupo de Copa lo integrarán los cuatro equipos restantes del segundo grupo de la Liga y los ocho del tercer grupo de Liga; jugándose dos torneos de Copa a una vuelta, con un total de once partidos y clasificándose para jugar las dos finales los dos primeros clasificados de cada grupo.

Galería | Los Veteranos del fútbol de Castellón cierran la temporada / Gabriel Utiel

Como todos los años la APFV contará con la colaboración de los árbitros federados de la delegación de Castellón para dirigir los encuentros, corriendo el seguro de los jugadores a cargo de la gestoría de Inmaculada Fabregat de la Compañía Occident.

Primer grupo

Este fin de semana empieza la competición y el primer grupo, con ocho equipos, se presenta nuevamente como un nuevo reto para el fútbol local por ver si puede imponerse o seguir estando a remolque del fútbol de las poblaciones del interior como está sucediendo en los últimos siete años. De momento va a ser otra incógnita puesto que el trasiego de jugadores ha sido importante, aunque si nos atenemos a la localización de los equipos, ganan los de las poblaciones interiores con seis equipos frente a los dos que participan de la capital de la Plana.

Nuevamente se presenta como favorito el Veteranos Moncofa, que la temporada pasada volvió a hacer doblete, aunque todo apunta a que Huracán-Burriana, Castellón San Pedro, Veteranos L’Alcora-Asitec, Veteranos UDE Vall d’Uxó, Veteranos Villarreal, Veteranos Onda y Fomento -Montlyg constituyen un grupo muy compacto y equilibrado. A priori, todos los encuentros que se disputen resultarán muy atractivos y las distracciones/errores se pagarán caras.

HORARIOS JORNADA 1 GRUPO 1 Castellón San Pedro - Fomento Montilyg (Javier Marquina)15.30 h Veteranos Moncofa - Veteranos Onda (Moncofa)18.00 h Huracán Burriana - Veteranos l’Alcora-Asitec (Fund. Flors Vila-real)17.00 h Veteranos Vall d’Uixó - Veteranos Villarreal (Vall d’Uixó)15.00 h

Segundo grupo

Igualmente, este sábado dará comienzo la Liga en el segundo grupo, también con ocho equipos inscritos y, a priori, la igualdad también es manifiesta, puesto que este grupo está compuesto por Armelles CMG, Veteranos Alcalá-Bar Gales, Rodeo Fore-Ut, Veteranos Benicàssim y Veteranos Moró (los cinco equipos restantes del primer grupo de la temporada pasada), a los que se les unirán los tres primeros clasificados del segundo grupo, es decir, Pizzería L’Etrusco, Casa Marina-Bañohogar y Les Palmes Gesdepro.

Este grupo va a ser el grupo de la muerte puesto los dos primeros clasificados ascenderán al primer grupo y los dos últimos descenderán al tercer grupo, lo cual nos dará la medida del potencial y equilibrio existente. De ello dependerá la regularidad de los equipos para pelear por los puestos de relevancia de la clasificación y/o para evitar el descenso.

HORARIOS JORNADA 1 GRUPO 2 Armelles-CMG - Rodeo Fore-Ut - Joventud (Chencho E)15.00 h Casa Marina Bañohogar - Pizzería l’Etrusco (Miquel Soler)16.30 h Veteranos Benicasim - Veteranos Moró (Benicàssim)15.00 h Les Palmes-Gedespro - Veteranos Alcalà-Bar Gales (Chencho E)16.30 h

Tercer grupo

El tercer y último grupo estará integrado por los siguientes ocho equipos y sus partidos arrancarán este sábado y domingo: Veteranos Borriol Magnanimus, Veteranos Alqueries, CF Maradona, Arrincadeira Transportes Serret, Veteranos Oropesa, CE Vila de Onda-Áridos Mijares, Rayo de Castellón y CD San Lorenzo CS. A día de hoy, con los traspasos de jugadores que han buscado su acomodo, es una incógnita saber cuál será el rendimiento de cada uno, pero el espectáculo está garantizado.

HORARIOS JORNADA 1 GRUPO 3 Veteranos Les Alqueries - Maradona (Miquel Soler)10.30 h (domingo) Veteranos Orpesa - CE Vila d’Onda-Áridos Mijares (Orpesa)15.30 h Arrincadeira-Serret - Veteranos Borriol-Magn. (Miquel Soler)09.00 h (domingo) Rayo de Castellón - CD San Lorenzo Cs. (Miquel Soler)15.00 h

Arrincadeira Serret se llevó el Trofeo a la Deportividad en el grupo 2 el curso pasado. / APFV