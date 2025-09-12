Betxí homenajea al deporte local en la Gala anual

El Teatro Municipal de Betxí ha albergado este viernes la XII Gala del Deporte Local. Carmen Nebot recibió el premio a la mejor deportista individual y también fueron homenajeados, entre otros, Victoria Vicent, Roberto Banica, Alfredo Remolar y el CD Betxí.

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, valoró y agradeció el esfuerzo de los deportistas del municipio. «Este año la Gala del Deporte ha sido especialmente emocionante para Betxí», dijo. «Venimos de una temporada en la que nuestros deportistas y equipos han vivido momentos históricos tanto a nivel estatal como internacional que demuestran el enorme talento y la capacidad de superación que tenemos en nuestro pueblo», añadió la alcaldesa.

Los premios

El premio a la mejor deportista individual recayó en Carmen Nebot, que se ha proclamado subcampeona de España y campeona autonómica de tiro con arco.

Además, la futbolista Victoria Vicent Franch obtuvo el premio a deportista revelación. Cabe destacar que la joven de Betxí ha sido convocado por la selección valenciana de fútbol, con la que fue semifinalista en el más reciente campeonato de España.

También fue premiado, en este caso con una mención especial, el deportista Roberto Banica, campeón de España de frontón.

A nivel de clubs, Betxí reconoció la labor del equipo de fútbol de la localidad, el CD Betxí. En concreto, al primer equipo y al benjamín, que se proclamaron campeones en las últimas Ligas, y recibieron el premio al mejor equipo.

Reconocimientos

Igualmente, durante la Gala, Alfredo Remolar, por toda una vida dedicada al senderismo, recibió un reconocimiento a su trayectoria deportiva. También hubo reconocimientos para la gimnasta Irene Felip (campeona de España de gimnasia base 6) y el atleta Iker Moreno (subcampeón de Europa en los 400 metros vallas).

Presente y futuro

«La Gala del Deporte no solo es un acto de reconocimiento, sino también de futuro: cada edición comprobamos que el nivel deportivo en Betxí crece y se diversifica, y eso es una gran noticia para nuestra juventud, para nuestras familias y para el municipio entero», aseveró Carla Nebot, la alcaldesa de la localidad de la Plana Baixa.