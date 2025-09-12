Tenis Drive Academy inicia nueva temporada con las escuelas de tenis y pádel

Este fin de semana arranca la nueva temporada 2025/26 para las escuelas de pádel y tenis de Tenis Drive Academy en las instalaciones de La Plana Sport Castellón y el Club de Golf Costa de Azahar. Desde este 13 de septiembre y hasta el 14 de junio muchos alumnos de todas las edades y niveles participarán en las clases dirigidas por un equipo de profesionales con formación y experiencia en escuelas deportivas, que distribuirán a los participantes en grupos homogéneos.

Las escuelas de Tenis Drive están en marcha todos los días de la semana, de lunes a domingo, y con gran variedad de horarios disponibles para adaptarse a la disponibilidad de todos los usuarios. Entre semana (de lunes a viernes) por las tardes, turnos de una hora desde las 16.30, y fines de semana (sábados y domingos) por las mañanas, desde las 9.00.

Tenis Drive Academy

Sea cual sea la edad (tanto niños como adultos) y el nivel de juego, en las escuelas de Tenis Drive Academy hay actividad programada para todos. Así, a partir de los 3 años, los más pequeños se inician en la escuela de prepádel y pretenis, con actividades y juegos adaptados para ellos. De los 6 a los 17 años están en la escuela de pádel y tenis de iniciación y perfeccionamiento, y a partir de los 18 años es la escuela para adultos, con grupos de distintos niveles.

Además de las escuelas de iniciación y perfeccionamiento, cuyos alumnos entrenan en grupo, Tenis Drive Academy también cuenta con entrenamientos en grupos de precompetición y competición o clases particulares, e igualmente ofrece clases particulares con flexibilidad de días y horarios, así como otros servicios deportivos como jornadas para colegios, para empresas o para cualquier grupo organizado.

Plazo de inscripción abierto

El plazo de inscripción seguirá abierto durante todo septiembre, ya que las primeras semanas de las escuelas irán arrancando nuevos grupos progresivamente e incorporándose nuevos alumnos.

Para más información e inscripciones estos son los datos de contacto: Tenis Drive Academy: 964228321 / 685110509 / escuelas@tenisdrive.es / www.tenisdrive.es /Oficinas en Camino Donación s/n.