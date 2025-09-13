La previa | El Servigroup Peñíscola, a por el primer triunfo de la temporada

El Servigroup Peñíscola afronta esta tarde un nuevo partido en Primera División antes del primer parón de selecciones del próximo fin de semana. Es la tercera jornada y el equipo del Baix Maestrat tiene una complicada salida para jugar en el Palacio de los Deportes de Cartagena, frente al vigente doble campeón de liga, Jimbee Cartagena (18.15 horas, Teledeporte).

La competición no ha empezado como querían en Peñíscola. El equipo ha encajado dos derrotas en las dos primeras jornadas que le han dejado como el único sin puntuar junto al Alzira. Han sido, en ambos casos, derrotas por la mínima (5-4 contra Osasuna y 3-4 contra O Parrulo), en el que los propios desajustes y errores son los que han condenado a la escuadra de Santi Valladares.

Los azulones desplegaron una buena segunda parte en el partido del miércoles contra O Parrulo pero, al menos en dos goles, las pérdidas de balón fueron decisivas para no poder sacar ningún punto. Valladares, después de ese espinoso encuentro recordó que «nadie dijo que esto fuera fácil».

La salida de este fin de semana no será sencilla, porque el conjunto murciano empató en la jornada inaugural en la pista del Palma Futsal (2-2) y viene de doblegar a Ribera Navarra (8-2). Nico Rosental y Pablo Muñoz serán baja en el conjunto del Peñíscola.