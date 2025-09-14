En directo
Tenis
Copa Davis: Pablo Carreño - Elmer Moeller, en directo
Quinto y último partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella
Redacción
El valenciano Pedro Martínez ganó este domingo al danés Holger Rune, número 11 del mundo, en un trepidante cuarto partido resuelto en tres horas y cuarto (6-1, 4-6 y 7-6), con lo que España empata a dos su eliminatoria de clasificación para las finales de la Copa Davis 2025 en Bolonia.
Tras el triunfo de Martínez frente al líder del conjunto danés, el cruce y el pase a la fase final del próximo noviembre en la ciudad italiana se resolverá en la tarde de este domingo en un quinto partido en Marbella entre Pablo Carreño y Elmer Moeller.
.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- Matan de una paliza a un conocido ganadero a la puerta de su casa
- Así fue el violento robo a un conductor en el centro de La Vall d’Uixó
- Polémica en el inicio de curso en la UJI: El Consell califica de 'intolerable' el veto al director general de Ciencia y la UJI lo considera un 'malentendido protocolario
- Luces y sombras en la última tarde taurina de las fiestas de Vila-real
- Segorbe registra una Entrada de Toros y Caballos más larga y arriesgada por un astado rezagado
- Los 'collidors' rascan 1,38 euros más al día para la nueva campaña citrícola