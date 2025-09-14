Tenis Drive Academy arranca la temporada de tenis y pádel
Comienzan las clases de ambos deportes, tanto fines de semana como entre semana, en el Club de Golf Costa de Azahar y La Plana Sport Castellón
Tenis Drive Academy ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida a las escuelas de pádel y tenis de la temporada 2025/26, las cuáles seguirán con el inicio de los grupos de entre semana.
Desde ayer, y al igual que se espera a lo largo de la jornada de hoy, el buen ambiente es la tónica predominante en las dos instalaciones donde se realizan las escuelas, el Club de Golf Costa de Azahar y La Plana Sport Castellón, con muchos jugadores que vuelven a sus clases con ilusión de disfrutar haciendo deporte al aire libre y seguir aprendiendo y perfeccionando su juego, y también con otros muchos que se inician ahora y que sin duda irán progresando a lo largo de los nueve meses de la temporada.
Todas las edades y niveles
Todo ello destinado tanto a niños, a partir de 3 años, como adultos, de cualquier edad y cualquier nivel, los cuales pueden participar en las escuelas de Tenis Drive, ya que cuentan con gran variedad de días y horarios: de lunes a viernes, desde 16.30 horas en turnos de 1 hora, y los fines de semana por las mañanas, desde las 9.00 horas.
Los grupos
Los grupos se forman teniendo en cuenta las edades de los inscritos: A partir de 3 años, los más pequeños se inician en la Escuela de Pre-Pádel y Pre-Tenis, con actividades y juegos adaptados para ellos. Desde 6 hasta 17 años, Escuela de Pádel y Tenis de iniciación y perfeccionamiento. A partir de los 18 años: Escuela para Adultos. Sea cual sea la edad y nivel, todos los adultos tienen un grupo adecuado donde aprender y practicar.
Precompetición y competición
También se tiene en cuenta el nivel de juego de cada alumno, tratando de formar grupos homogéneos y favorecer así el aprendizaje de todos los alumnos. Además de las escuelas de iniciación y perfeccionamiento, Tenis Drive Academy también cuenta con entrenamientos en grupos de precompetición y competición o clases particulares.
Y Tenis Drive Academy también ofrece otros servicios como jornadas para colegios, para empresas o para cualquier grupo organizado.
Inscripciones abiertas
El plazo de inscripciones está abierto para cualquier persona interesada, tanto adultos como niños, que quiera participar en las escuelas. Para más información e inscripciones estos son los datos de contacto. Tenis Drive Academy: los teléfonos 964-22-83-21 y 685-11-05-09, el correo electrónico escuelas@tenisdrive.es, su web oficial www.tenisdrive.es, así como en las oficinas, ubicadas en las instalaciones de La Plana Sport, en el Camino Donación s/n de Castelló.
Aprender tenis o pádel es muy fácil con Tenis Drive Academy.
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- Así fue el violento robo a un conductor en el centro de La Vall d’Uixó
- Castellón, en alerta amarilla de nuevo por tormentas y lluvias
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: salir de fiesta con Burning, o con Andy & Lucas y Falete
- Pillado en Castellón con tonelada y media de hachís por conducir hablando con el móvil
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón