Tenis Drive Academy arranca la temporada de tenis y pádel

Tenis Drive Academy ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida a las escuelas de pádel y tenis de la temporada 2025/26, las cuáles seguirán con el inicio de los grupos de entre semana.

Desde ayer, y al igual que se espera a lo largo de la jornada de hoy, el buen ambiente es la tónica predominante en las dos instalaciones donde se realizan las escuelas, el Club de Golf Costa de Azahar y La Plana Sport Castellón, con muchos jugadores que vuelven a sus clases con ilusión de disfrutar haciendo deporte al aire libre y seguir aprendiendo y perfeccionando su juego, y también con otros muchos que se inician ahora y que sin duda irán progresando a lo largo de los nueve meses de la temporada.

El pádel, junto al tenis, los grandes bastiones de Tenis Drive Academy. / Tenis Drive Academy

Todas las edades y niveles

Todo ello destinado tanto a niños, a partir de 3 años, como adultos, de cualquier edad y cualquier nivel, los cuales pueden participar en las escuelas de Tenis Drive, ya que cuentan con gran variedad de días y horarios: de lunes a viernes, desde 16.30 horas en turnos de 1 hora, y los fines de semana por las mañanas, desde las 9.00 horas.

Los grupos

Los grupos se forman teniendo en cuenta las edades de los inscritos: A partir de 3 años, los más pequeños se inician en la Escuela de Pre-Pádel y Pre-Tenis, con actividades y juegos adaptados para ellos. Desde 6 hasta 17 años, Escuela de Pádel y Tenis de iniciación y perfeccionamiento. A partir de los 18 años: Escuela para Adultos. Sea cual sea la edad y nivel, todos los adultos tienen un grupo adecuado donde aprender y practicar.

Clases de tenis de Tenis Drive Academy. / Tenis Drive Academy

Precompetición y competición

También se tiene en cuenta el nivel de juego de cada alumno, tratando de formar grupos homogéneos y favorecer así el aprendizaje de todos los alumnos. Además de las escuelas de iniciación y perfeccionamiento, Tenis Drive Academy también cuenta con entrenamientos en grupos de precompetición y competición o clases particulares.

Y Tenis Drive Academy también ofrece otros servicios como jornadas para colegios, para empresas o para cualquier grupo organizado.

Clases de pádel de Tenis Drive Academy. / Tenis Drive Academy

Inscripciones abiertas

El plazo de inscripciones está abierto para cualquier persona interesada, tanto adultos como niños, que quiera participar en las escuelas. Para más información e inscripciones estos son los datos de contacto. Tenis Drive Academy: los teléfonos 964-22-83-21 y 685-11-05-09, el correo electrónico escuelas@tenisdrive.es, su web oficial www.tenisdrive.es, así como en las oficinas, ubicadas en las instalaciones de La Plana Sport, en el Camino Donación s/n de Castelló.

Aprender tenis o pádel es muy fácil con Tenis Drive Academy.