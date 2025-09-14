Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis Drive Academy arranca la temporada de tenis y pádel

Comienzan las clases de ambos deportes, tanto fines de semana como entre semana, en el Club de Golf Costa de Azahar y La Plana Sport Castellón

Clases de tenis de Tenis Drive Academy en el Club de Golf Costa de Azahar del Grau de Castelló.

Clases de tenis de Tenis Drive Academy en el Club de Golf Costa de Azahar del Grau de Castelló. / Tenis Drive Academy

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

Tenis Drive Academy ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida a las escuelas de pádel y tenis de la temporada 2025/26, las cuáles seguirán con el inicio de los grupos de entre semana.

Desde ayer, y al igual que se espera a lo largo de la jornada de hoy, el buen ambiente es la tónica predominante en las dos instalaciones donde se realizan las escuelas, el Club de Golf Costa de Azahar y La Plana Sport Castellón, con muchos jugadores que vuelven a sus clases con ilusión de disfrutar haciendo deporte al aire libre y seguir aprendiendo y perfeccionando su juego, y también con otros muchos que se inician ahora y que sin duda irán progresando a lo largo de los nueve meses de la temporada.

El pádel, junto al tenis, los grandes bastiones de Tenis Drive Academy.

El pádel, junto al tenis, los grandes bastiones de Tenis Drive Academy. / Tenis Drive Academy

Todas las edades y niveles

Todo ello destinado tanto a niños, a partir de 3 años, como adultos, de cualquier edad y cualquier nivel, los cuales pueden participar en las escuelas de Tenis Drive, ya que cuentan con gran variedad de días y horarios: de lunes a viernes, desde 16.30 horas en turnos de 1 hora, y los fines de semana por las mañanas, desde las 9.00 horas.

Los grupos

Los grupos se forman teniendo en cuenta las edades de los inscritos: A partir de 3 años, los más pequeños se inician en la Escuela de Pre-Pádel y Pre-Tenis, con actividades y juegos adaptados para ellos. Desde 6 hasta 17 años, Escuela de Pádel y Tenis de iniciación y perfeccionamiento. A partir de los 18 años: Escuela para Adultos. Sea cual sea la edad y nivel, todos los adultos tienen un grupo adecuado donde aprender y practicar.

Clases de tenis de Tenis Drive Academy.

Clases de tenis de Tenis Drive Academy. / Tenis Drive Academy

Precompetición y competición

También se tiene en cuenta el nivel de juego de cada alumno, tratando de formar grupos homogéneos y favorecer así el aprendizaje de todos los alumnos. Además de las escuelas de iniciación y perfeccionamiento, Tenis Drive Academy también cuenta con entrenamientos en grupos de precompetición y competición o clases particulares.

Y Tenis Drive Academy también ofrece otros servicios como jornadas para colegios, para empresas o para cualquier grupo organizado.

Clases de pádel de Tenis Drive Academy.

Clases de pádel de Tenis Drive Academy. / Tenis Drive Academy

Inscripciones abiertas

El plazo de inscripciones está abierto para cualquier persona interesada, tanto adultos como niños, que quiera participar en las escuelas. Para más información e inscripciones estos son los datos de contacto. Tenis Drive Academy: los teléfonos 964-22-83-21 y 685-11-05-09, el correo electrónico escuelas@tenisdrive.es, su web oficial www.tenisdrive.es, así como en las oficinas, ubicadas en las instalaciones de La Plana Sport, en el Camino Donación s/n de Castelló.

