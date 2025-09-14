Resumen de la División de Honor: El Castellón y el Roda arrancan el curso con una victoria

Se dio el pistoletazo de salida a la División de Honor juvenil y los tres representantes provinciales tuvieron suerte, más o menos. Ganaron el Castellón y el Roda, mientras que el Euro-Villarreal se conformó con empatar en el descuento en su partido jugado en casa frente al debutante Jove Español. Un conjunto amarillo que esta temporada, con Pepe Reina al frente del equipo, tendrá mucho ajetreo con partidos de liga, UEFA Youth League y la Copa del Rey si no se tuercen las cosas.

Albacete-Castellón (2-3)

Los tres puntos volaron hasta la capital de la Plana, pero con mucho suspense final. Y es que los castellonenses se pusieron 0-2 en el marcador, tras el descanso disfrutaron esa renta. José Galán ampliaba la renta para un claro 0-3 tras el descanso, aunque los albaceteños anotaron dos goles nada empezar el segundo tiempo y eso hizo que los albinegros no las tuvieron todas consigo. Fue media hora más la larga prolongación.

Los dos primeros goles albinegros llevaron el sello del artillero Fran Santamaría. Otro gran goleador como José Galán abrió brecha en el marcador (min. 59). Luego, el manchego Álvaro González recortó la diferencia (1-3) era una buena renta, pero no podía estar tranquila la mañana en Albacete. El cántabro Yago Rubayo firmó el 2-3 y le dio toda la emoción del mundo al tramo final del encuentro, que se acabó ganando.

Villarreal-Jove Español (1-1)

A pesar de dominar mucho el equipo de Pepe Reina, al final el conjunto viala-realense consiguió empatar el marcador en el minuto 92. El Villarreal recibía a un debutante en la categoría como el Jove Español. El encuentro, dominio fu para la escuadra ‘grogueta’, pero los alicantinos crearon muchos problemas a la defensa local.

El primer once del juvenil A del Villarreal que empató frente al Jove Español. / Villarreal CF

Con el 0-0 se llegó al descanso y así transcurrió gran parte de la segunda mitad. El Joven Español golpeó primero en el minuto 79 con el gol anotado por Romeo Verhage. Se le complicó mucho el partido al Villarreal, pero en el minuto 92 el ariete Iker Abad firmó las tablas en el marcador.

Roda-Real Murcia (2-0)

Le costó mucho al Roda encarar el partido ante un Real Murcia prácticamente renovado respecto a de la pasada temporada. Los vila-realense al final acabaron imponiendo su ley en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Los goles llegaron tras el descanso. Jorge Carrasco firmó el 1-0 en el minuto 52 y Diego García estableció el 2-0 en el minuto 73.

El juvenil del Roda arrancó el campeonato con una cómoda victoria en casa. / CD Roda

El próximo fin de semana más: El sábado a las 17.00 horas el Roda rendirá visita al Alboraya, y a las 18.00 horas el Castellón recibirá al UCAM Murcia. Para el domingo a las 12.00 horas el Villarreal visitará al siempre complicado Levante.