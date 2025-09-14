Lliga Comunitat: Burriana, Onda y Nou Jove arrancan con buen pie

Este domingo hubo pleno de los tres representantes que jugaron sus partidos. El Burriana de Óscar Calleja, por ejemplo, se impuso al Requena por 3-1 en el campo Joan B. Planelles. Los autores de los goles, todos ellos en la segunda parte, fueron obra de Quique Bernat, Nacho López y Juan López. Al final buen encuentro para los celestes.

También brilló en este arranque el Onda de Fernando García que doblegó al Patacon, un exTercera, por 2-1 en el campo Enrique Saura. Y los puntos se quedaron en el feudo rojiblanco tras remontar el gol inicial de los visitantes, anotado por Manu Lara. Después Bruno Giner y finalmente Óscar Valero firmaron la remontada.

Carlos Soriano mira a Óscar Valero (nº 6) en la celebración del segundo gol rojiblanco. / CD Onda

Y el Nou Jove-Ripollés también se adjudicó la victoria, por la mínima: 2-1. El conjunto de Alberto Bellmunt se puso perdieron 0-1 en el campo Agustín Sancho (Benlloch), pero en la segunda parte llegó la remontada. Primero con el gol de Manu Tamarit (min. 68) y después con el tiempo cumplido (min. 93) con el tanto milagroso de Younes Addar.

Jornada sabatina

Pocas cosas positivas se pueden estacar porque ninguno de los representantes provinciales que jugaron logró celebrar la victoria. L’Alcora cayó en casa frente al Tavernes (1-2). Juan Enrique anotó el único gol para la escuadra azulejera que entrena Camilo Santos.

El Alqueries mereció mejor suerte en el partido en casa frente al Acero (2-3). / Alqueries CF

Por caer, también lo hizo el Alqueries de Óscar Sanahuja y Raúl Tena. Fue en su campo ante el Acero (2-3). Los dos goles para los guadiazules llevaron el sello del mismo futbolista: Miguel Crouseilles. Los del Puerto de Sagunto, con mucho oficio, se alzaron con los tres puntos.

Y el Almazora tampoco pudo ganar su partido ante el Paiporta en el campo José Manuel Pesudo (2-2). Es posible que los blanquinegros merecieron mejor suerte ante un rival duro y efectivo. Rubio y Dani Tena fuer los encargados de ganar por el conjunto de la Plana Baixa.