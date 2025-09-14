Resumen de la Tercera Federación: El Vall de Uxó golpea último y se lleva el duelo ante el Soneja (2-1)

El segundo duelo de rivalidad provincial de esta segunda jornada de liga se lo llevó el Vall de Uxó de José Manuel Descalzo tras remontar el marcador al Soneja (2-1), que se adelantó en el marcador en su primera aproximación a la potería vallera. En el minuto 8 anotó Fran Garcia. Buen ambiente en las gradas del José Mangriñán para ver este duelo entre dos conjuntos provinciales.

Justo diez minutos después la escuadra de la Plana Baixa consiguió situar el empate en el marcador gracias al acierto anotador del benicense Diego Castaño, uno de los dos ex del Soneja que tuvieron puntería ante su exquipo. Con ese 1-1 se llegó al descanso con la igualdad en marcador se llegó al descanso.

Ya adentrado el segundo tiempo el Vall de Uxó consiguió certificar la remontada con la firma de otro ex del Soneja, Adrián Domínguez. Emoción en la recta final del duelo y al final el José Mangriñán vibró con el triunfo de su equipo. Se buscaba la victoria y la consiguieron.

Próxima jornada

El próximo fin de semana se disputarán la tercera jornada del campeonato liguero. Para el sábado a las 18.00 horas se disputará el duelo entre el Crevillente y el Roda, mientras que para domingo quedarán el Villarreal C-Jove Español (12.00 horas), el Soneja-Utiel (15.45 horas) y el Ontinyent 1931-Roda (18.00 horas).