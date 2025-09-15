El Fomento Castellón renueva su imagen en su 10º aniversario

El Club de Fútbol Fomento Castellón cumple 10 años. Una efeméride que ha arrancado oficialmente este fin de semana con un acto de presentación que ha mostrado las principales novedades de la temporada más especial del conjunto castellonense. Se trata de un club que arrancó entendiendo el fútbol como una herramienta de formación integral y que ha aplicado esta idea, desde la visión a largo plazo, para construir un proyecto que por sus valores, metodología e instalaciones se ha convertido en una referencia en la provincia de Castellón.

Durante la presentación, las 16 plantillas que este año integran al Fomento Castellón han saltado al terreno de juego con una nueva equipación muy especial, y es que este décimo aniversario viene acompañado de unos colores y un escudo renovados. El azul y el blanco son los protagonistas de una camiseta que también incorpora a Facsa, firma que impulsó el proyecto y que ha continuado apoyándolo durante todos estos años. Un vínculo en términos de imagen que se ha convertido en el símbolo de una relación consolidada.

Calidad y cantidad

Esta conexión y visión largoplacista, también presente desde el inicio, se ha traducido en priorizar la calidad respecto a la cantidad. Se trata de una apuesta materializada en unas instalaciones de primer nivel (Ciudad Deportiva Facsa), en un césped de élite con el que solo cuentan algunos clubes de primera división y en una metodología moderna y actualizada que les permite a los jóvenes sentirse en un entorno de excelencia, donde la formación va mucho más allá del verde.

Emotivo acto de presentación del 10º aniversario del Fomento. / Mediterráneo

“Queremos visibilizar y reforzar la razón de ser de este club, que entiende el fútbol como una escuela de vida en la que jugadores, entrenadores y familias se sienten parte de algo común”, ha explicado durante la presentación el presidente de Facsa y miembro de la junta directiva del Club Fomento Castellón, Enrique Gimeno. De esta forma entienden en el club una visión a futuro donde lo deportivo trasciende a lo humano y a la que también ha hecho referencia el presidente del club, Amancio Endrino. “La cercanía y la calidez humana nos diferencia de cualquier proyecto de carácter impersonal. Entendemos cada partido o entrenamiento como una oportunidad para educar en valores como el respeto, la superación y el compañerismo”, ha recalcado Endrino, que destaca como objetivo el “formar personas que aporten a la sociedad”.

Presentación del 10º aniversario del CF Fomento. / Mediterráneo

Durante el acto, al que han asistido los principales impulsores club, se ha presentado el nuevo himno del club, y se ha puesto de manifiesto el carácter familiar de una presentación que ejemplifica el ADN del Fomento Castellón. “Hoy queríamos reconocer un valor fundamental de este club como son las familias,y habernos juntado todos con nuestros seres más queridos demuestra que hemos construido algo que va mucho más allá del fútbol”, ha resaltado Enrique Gimeno, en un evento donde también ha estado presente Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

Charla de Enrique Gimeno en la presentación de Fomento. / Mediterráneo

Más allá de valorar un componente humano que se ha trasladado a la presentación con unas imágenes conmemorativas de estos 10 años, todos los asistentes han coincidido en destacar la visión continuista del club, que tiene este año marcado en el calendario y que va a replicar diferentes acciones focalizadas en esta efeméride para seguir reforzando los valores de un equipo de fútbol diferente en la provincia de Castellón.