El Maderas Sorlí Benicarló da buena imagen pero cae ante el HLA Alicante en la final de la Lliga Comunitat (89-71)

La lógica se impuso y el Maderas Sorlí Benicarló perdió este martes en la final de la Lliga Valenciana de Primera FEB contra el HLA Alicante (89-71). Pese a la derrota, el equipo cadufero compitió de tú a tú frente al alicantino, de categoría superior, y con el handicap de no poder contar con Perdiguero y Libroia.

El comienzo no fue bueno para el Maderas Sorlí. Sus primeros ataques fueron balones perdidos y el Lucentum castigó desde el triple logrando tres en los primeros minutos. Con 11-2, Lamúa solicitó tiempo muerto y la sangría exterior del rival paró. Se acercó un poco en el marcador aunque el equipo alicantino de nuevo se fue hasta los 11 puntos de ventaja (20-9) a dos de finalizar un primer cuarto que acabaría 22-14.

Reacción a base de triples

La salida intensa cadufera con dos triples seguidos de Ukawuba y Harguindey y una canasta de dos de Ndour hizo que el marcador se igualase a 22. Los de Alicante volvieron a encontrar acierto en ataque y con el paso de los minutos volvieron a distanciarse hasta los 14 puntos (41-31). Dos triples del Benicarló arreglaron el resultado al descanso (45-37).

Esa diferencia de ocho puntos la iba a saber mantener el HLA Alicante en el inicio de la segunda parte. El Maderas Sorlí Benicarló se lo puso difícil un tercer periodo en el que se llevó el parcial (19-21). Los jugadores de ambos equipos fueron respondiendo a las canastas del adversario en unos minutos muy intensos e igualados.

Si había esperanzas de dar la sorpresa, pronto se esfumaron. Un 10-1 en los primeros minutos del último periodo terminaron de decantar la final a favor del Lucentum. Tras un tiempo muerto el Benicarló reaccionó, pero la diferencia en el marcador ya se mantuvo hasta el final. El Maderas Sorlí dio la cara y es digno subcampeón.

La ficha técnica

HLA ALICANTE: Jordá (14), Torres (10), Larsen (0), Davison (20) y Deng Geu (4), -quinteto inicial- Walker (14), Tamba (2), Mendicote (8), Aris (2), Marcos García (3), Mwema (9) y Coulibaly (3).

MADERAS SORLÍ BENICARLÓ: Haro (20), Kingsly (5), Prior (10), Ukawuba (12), Ikpeze (4) -quinteto inicial- Ndour (8), Harguindey (3), Voronin (6) y Llorach (3).

PARCIALES: 22-14, 23-23, 19-21 y 25-13.

ÁRBITROS: Fernando Calatrava y Hector Sanhermelando. Descalificado: Ikpeze.

PABELLÓN: Domingo Crespo (Calpe).