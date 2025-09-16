El Maderas Sorlí, a por el primer título del curso: la Lliga Valenciana
El equipo de Benicarló disputa la final Primera FEB de la Lliga Valenciana ante el HLA Alicante en el pabellón de Calpe (19.00 horas)
Eloy Cerdá
El Maderas Sorlí Benicarló afronta este martes por la tarde la final de la Lliga Valenciana de Primera FEB. El conjunto benicarlando se enfrenta al HLA Alicante, que está directamente clasificado para este encuentro por el título al ser el único equipo de esta categoría (Primera FEB), en partido que se disputa en el Pabellón Domingo Crispo de Calpe, a partir de las 19.00 horas.
Será una final inédita, con un Benicarló que se clasificó para la misma hace una semana al superar por la mínima al Llíria (63-64) en el enfrentamiento entre los dos equipos de Segunda FEB. Un triple de Anthony Libroia sobre la bocina dio el pase a la final aunque el base americano tiene difícil poder jugar el partido de hoy después de retirarse el domingo contra el Sant Antoni en la Copa España por unas molestias en la ingle derecha. Además, Adrián Sánchez Perdiguero seguirá siendo baja.
Entre un partido y otro no habrán pasado ni 48 horas, hecho que puede condicionar el físico de los de Sergio Lamúa aún en plena pretemporada. Y más ante un rival de superior categoría.
